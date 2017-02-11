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Стрілянина в супермаркеті в США: загинули троє людей

Підозрюваний досі не затриманий
Управління поліції міста Торнтон (штат Колорадо) поширило інформацію про те, що в результаті стрілянини, яка сталася в середу в супермаркеті мережі Walmart, дві людини загинули і один отримав травми.
Стрілянина в супермаркеті в США: загинули троє людей Фото: ap

"Підтверджена загибель двох чоловіків, повнолітня жінка госпіталізована", - пишуть поліцейські у Twitter. Правоохоронці підкреслили, що на місці на цей момент працюють слідчі.

При цьому поліцейські поки що не оприлюднили ніякої інформації про те, хто почав стрілянину, обмежившись лише повідомленням про те, що звуків пострілів більше не чути.

У свою чергу Associated Press з посиланням на місцеву поліцію повідомляє, що Колорадо внаслідок стрілянини в супермаркеті загинули три людини: двоє чоловіків і жінка.

За даними правоохоронців, чоловіки померли на місці пригоди, а жінка - у лікарні. Підозрюваний досі не затриманий. Відомо, що він увійшов до супермаркету і одразу відкрив стрілянину. Після цього він втік на автомобілі.

Подія поки не розглядається як терористичний акт, зараз тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що в Нью-Йорку невідомий навмисно наїхав на орендованій вантажівці на людей біля Всесвітнього торгового центру в нижньому Манхеттені. Потім вийшов з машини, з травматичною зброєю в руках. Підозрюваний був поранений поліцією і взятий під варту.

В результаті теракту загинули вісім осіб і серйозно поранені 11. Джерела в правоохоронних органах ідентифікували підозрюваного як Сайфулло Хабібуллайовича Саіпова, 29-річного чоловіка з Тампи, штат Флорида. Він приїхав в США в 2010 році з Узбекистану.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився посилити програму відбору іноземців при в'їзді до країни. Також Трамп  заявив про намір розпочати роботу над скасуванням "лотереї розмаїття" (Diversity VISA) для отримання посвідок на проживання.

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02 11 2017 09:38
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