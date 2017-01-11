Трамп проситиме Конгрес скасувати візову лотерею Green Card

Заява прозвучала після того, як стало відомо, що виконавець теракту у Нью-Йорку прибув до США за програмою "лотерея розмаїття"

Президент США Дональд Трамп заявив про намір розпочати роботу над скасуванням "лотереї розмаїття" (Diversity VISA) для отримання посвідок на проживання.

"Сьогодні я розпочинаю процес припинення програми "лотерея розмаїття", - сказав Трамп під час засідання у Білому Домі, повідомляє CNN.

"Я збираюся попросити Конгрес негайно ініціювати роботу з метою позбутися цієї програми. Лотерея розмаїття, лотерея розмаїття. Звучить гарно, але це зовсім негарно. Воно ніколи не було гарно, і ми проти цього" - сказав він.

За його словами, США повинні позбутися ланцюгової міграції.

Раніше цього дня Трамп вже закликав до скасування лотереї грін-кард. Його заява прозвучала після того, як стало відомо, що виконавець теракту у Нью-Йорку прибув до США за програмою "лотерея розмаїття".

Посвідку на проживання в США можна виграти в інтернет-лотереї, яка щороку проводиться урядом США. Одна з цілей лотереї - заохочувати імміграцію в США людей з країн, іммігранти з яких в США практично не представлені. Дональд Трамп вже неодноразово виступав з ініціативами щодо обмеження імміграції у США.

Додамо, що Трамп розпорядився посилити програму відбору іноземців при в'їзді до країни.

Як повідомлялося, в Нью-Йорку невідомий навмисно наїхав на орендованій вантажівці на людей біля Всесвітнього торгового центру в нижньому Манхеттені. Потім вийшов з машини, з травматичною зброєю в руках. Підозрюваний був поранений поліцією і взятий під варту.

В результаті теракту загинули вісім осіб і серйозно поранені 11.

Джерела в правоохоронних органах ідентифікували підозрюваного як Сайфулло Хабібуллайовича Саіпова, 29-річного чоловіка з Тампи, штат Флорида. Він приїхав в США в 2010 році з Узбекистану.

Нагадаємо, що всі заявки на участь у візовій лотереї "зелена карта" (Green Card), подані в період з 3 по 10 жовтня, загубилися в зв'язку з технічним збоєм.