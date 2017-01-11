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Трамп проситиме Конгрес скасувати візову лотерею Green Card

Заява прозвучала після того, як стало відомо, що виконавець теракту у Нью-Йорку прибув до США за програмою "лотерея розмаїття"
Президент США Дональд Трамп заявив про намір розпочати роботу над скасуванням "лотереї розмаїття" (Diversity VISA) для отримання посвідок на проживання.
Трамп проситиме Конгрес скасувати візову лотерею Green Card Дональд Трамп. Фото: unilad.co.uk

"Сьогодні я розпочинаю процес припинення програми "лотерея розмаїття", - сказав Трамп під час засідання у Білому Домі, повідомляє CNN.

"Я збираюся попросити Конгрес негайно ініціювати роботу з метою позбутися цієї програми. Лотерея розмаїття, лотерея розмаїття. Звучить гарно, але це зовсім негарно. Воно ніколи не було гарно, і ми проти цього" - сказав він.

За його словами, США повинні позбутися ланцюгової міграції.

Раніше цього дня Трамп вже закликав до скасування лотереї грін-кард. Його заява прозвучала після того, як стало відомо, що виконавець теракту у Нью-Йорку прибув до США за програмою "лотерея розмаїття".

Посвідку на проживання в США можна виграти в інтернет-лотереї, яка щороку проводиться урядом США. Одна з цілей лотереї - заохочувати імміграцію в США людей з країн, іммігранти з яких в США практично не представлені. Дональд Трамп вже неодноразово виступав з ініціативами щодо обмеження імміграції у США.

Додамо, що Трамп розпорядився посилити програму відбору іноземців при в'їзді до країни.

Як повідомлялося, в Нью-Йорку невідомий навмисно наїхав на орендованій вантажівці на людей біля Всесвітнього торгового центру в нижньому Манхеттені. Потім вийшов з машини, з травматичною зброєю в руках. Підозрюваний був поранений поліцією і взятий під варту.

В результаті теракту загинули вісім осіб і серйозно поранені 11.

Джерела в правоохоронних органах ідентифікували підозрюваного як Сайфулло Хабібуллайовича Саіпова, 29-річного чоловіка з Тампи, штат Флорида. Він приїхав в США в 2010 році з Узбекистану.

Нагадаємо, що всі заявки на участь у візовій лотереї "зелена карта" (Green Card), подані в період з 3 по 10 жовтня, загубилися в зв'язку з технічним збоєм.

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01 11 2017 20:15
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