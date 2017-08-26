Стрілянина в центрі Івано-Франківська: чоловіка поранили з мисливської рушниці, – ФОТО

У центрі Івано-Франківська вдень у суботу між відвідувачами ресторану Pasage Gartenberg сталася стрілянина. Чоловіка поранили з мисливської рушниці.

Про це повідомляє місцеве видання "Курс" із посиланням на прес-секретаря ГУ Нацполіціі Мирославу Белдик.

За повідомленнями очевидців, близько 12:45 між двома компаніями чоловіків, які відпочивали на літньому майданчику ресторану, виникла сварка, що переросла в бійку, а далі у стрілянину. Люди, почувши постріли, кинулися тікати.

Учасники стрілянини зникли з Pasage Gartenberg до приїзду поліції.

За інформацією видання "Місто", на вул. Галицькій патрульні зупинили Volkswagen Golf, в якому пораненого чоловіка везли до обласної лікарні.

У прес-службі поліції підтвердили, що чоловіка підстрелили з мисливської рушниці. Також у салоні машини виявили зброю і затримали двох чоловік. Пораненого доправили до лікарні. За попереднім діагнозом, у нього пробито легеню.

Інший автомобіль з учасниками конфлікту зупинили на вул. Січових Стрільців. Там поліцейські заблокували Nissan, у якому також знайшли зброю. Під час затримання було пошкоджено службовий автомобіль Toyota Prius.

"Правоохоронці встановили транспортні засоби та осіб, можливо причетних до інциденту. Дії зловмисників попередньо кваліфікуються як хуліганство. Розпочато кримінальне провадження. З’ясовуються усі деталі події", – повідомили в поліції.



Фото: mi100.info



Фото: mi100.info



Фото: mi100.info

Нагадаємо, 31 липня в центрі Івано-Франківська невідомий випустив шість куль по автомобілю Audi, в якому був місцевий підприємець, він дістав поранення в руку.