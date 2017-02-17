Суд арештував нерухоме майно ТРЦ "Караван"
Крім ТРЦ заарештовано також торгово-офісна будівля площею 10,5 тис. кв. м за тією ж адресою.
Згідно з повідомленням, арешт накладений у рамках кримінального провадження щодо нанесення збитків "ВТБ Банку". Досудове розслідування було відкрито 10 лютого цього року, повідомляють "Українські Новини" з посиланням на постанову райсуду від 14 лютого.
Так в березні 2013 року "ВТБ Банк" та ПРАТ "Лекс Холдинг" уклали кредитний договір про надання кредитної лінії на 75,81 млн доларів. Термін повернення кредиту закінчився 15 серпня 2016 року. Слідство вважає, що ПРАТ "Лекс Холдинг" не збирається погашати кредит, і лише для створення видимості вчинила кілька платежів у рахунок погашення на суму в 1,913 млн доларів, при цьому останній платіж був здійснений 24 лютого 2016.
Поліція вважає, що, не бажаючи повертати "ВТБ Банку" взятий кредит, ПРАТ "Лекс Холдинг" сформувало фіктивну заборгованість перед ТОВ "Центр юридичного обслуговування "Егида" (Харків) у розмірі 600 тис. гривень. У зв'язку з цим 7 вересня 2016 року Госпсуд Києва за позовом цього ж центру юридичного обслуговування "Егида" відкрив справу про банкрутство ПРАТ "Лекс Холдинг".
Поліція стверджує, що рішення розпочати процедуру банкрутства було прийнято, щоб у подальшому мати можливість зняти обтяження на іпотечне майно з метою відчуження його третім особам, не повертаючи борг банку.
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