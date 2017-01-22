Суд арештував підозрюваних у замаху на Антона Геращенка

Шевченківський районний суд Києва арештував двох підозрюваних у справі про замах на нардепа Антона Геращенка на два місяці, без права внесення застави.

"При виборі запобіжного заходу суд врахував як обсяг наведених слідчими і прокурорами доказів з причетності до планування та підготовки мого вбивства, так і факт того, що один з двох затриманих був достроково амністований окупаційними властями Криму спецслужбами РФ для участі в підривній роботі проти України, що до речі зроблено вже не вперше", - повідомив Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, за 112 статтею Кримінального кодексу обом підозрюваним загрожує міра покарання аж до довічного ув'язнення.

Геращенко наголосив, що підозрювані в організації його ліквідації є важливими свідками організації планомірного і цілеспрямованого державного тероризму з боку Російської Федерації. "Їхні життя і безпека повинні бути поза небезпекою, для того щоб вони допомогли розкрити диверсійно-терористичну мережу, яка продовжує свою роботу в Україні і запобігти подальшим терористичним актам проти українських журналістів і політиків", - написав нардеп. Він також подякував главі СБУ Василю Грицаку і всім співробітників правоохоронних органів, які допомогли затримати злочинців. "Сам факт, що я був обраний російськими спецслужбами мішенню для чергового терористичного акту, свідчить про те, що те, що я роблю для захисту національної безпеки та інтересів України - правильно", - вважає Геращенко. Депутат також підкреслив, що проект "Миротворець" працюватиме незалежно від того, живий він чи ні.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ заява голови СБУ Василя Грицака про викриття спроби замаху на одного з народних депутатів України російськими агентами, є замахом на народного депутата України Антона Геращенка.

Згодом радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що обставини планування і організації замаху на вбивство народного депутата України Антона Геращенка ідентичні підготовці і здійсненню теракту проти журналіста Павла Шеремета.