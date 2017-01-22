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У МВС заявили, що замах на вбивство Геращенка ідентичний скоєнню теракту проти Шеремета

Правоохоронці будуть перевіряти наявність взаємозв'язку між цими двома подіями
Радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що обставини планування і організації замаху на вбивство народного депутата України Антона Геращенка ідентичні підготовці і здійсненню теракту проти журналіста Павла Шеремета.
У МВС заявили, що замах на вбивство Геращенка ідентичний скоєнню теракту проти Шеремета Зорян Шкіряк. Фото: thekievtimes.ua

"По суті, все це - і планування, і вчинення замаху на вбивство ідентичні підготовки і здійснення теракту проти Павла Шеремета. Є деталі, які можуть свідчити про ідентичність підходу до скоєння злочину", - заявив Зорян Шкіряк, повідомляє "112 Україна".

Він також зазначив, що правоохоронці безумовно будуть перевіряти наявність взаємозв'язку між цими двома подіями.

На думку радника глави МВС, за організацією цього злочину стоять спецслужби Російської Федерації.

"В цьому випадку, ми можемо говорити про те, що безпосередній чоловік, який, за нашою інформацією, є замовником вбивства Антона Геращенка, має безпосереднє відношення до російських спецслужб. Теж саме відноситься і до злочину - вчинення теракту і вбивства Павла Шеремета. Але відповідь має дати слідство", - сказав Шкіряк.

При цьому він зазначив, що бачить дуже близький підхід до організації теракту проти народного депутата Антона Геращенка і журналіста Павла Шеремета.

На думку Зоряна Шкіряка, мотивом замаху на Антона Геращенка могла стати його антиросійська діяльність і діяльність сайту "Миротворець".

"Головний мотив, на наше глибоке переконання, - це відкрита публічна антиросійська діяльність і безумовно діяльність сайту "Миротворець". Тому, що сайт "Миротворець" є кісткою в горлі російським спецслужбам і, власне, російським терористичним бандам", - прокоментував радник глави МВС.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ заява голови СБУ Василя Грицака про викриття спроби замаху на одного з народних депутатів України російськими агентами, є замахом на народного депутата України Антона Геращенка.

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22 01 2017 12:17
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