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Суд арештував спійманого на хабарі мера Чопа

Мер може вийти під заставу 1 мільйона гривень
Ужгородський міськрайонний суд 31 травня обрав запобіжний захід мерові Чопа Валерію Самардаку у вигляді утримання під вартою на строк 60 днів.
Суд арештував спійманого на хабарі мера Чопа Валерій Самардак. Фото: mukachevo.net

Однак мер може вийти під заставу 1 мільйона гривень, інформує місцеве видання Mukachevo.net.

Захист Самардака планує подавати апеляцію.

Нагадаємо, мера Чопа Валерія Самардака затримали 29 травня разом із депутатом міськради Віталієм Русіним і головним архітектором міста Денисом Ганзелом.

Йому закидають вимагання й отримання хабара. Кримінальне провадження розслідують за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

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31 05 2017 16:17
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