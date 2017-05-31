НОВИНИУжгородський міськрайонний суд 31 травня обрав запобіжний захід мерові Чопа Валерію Самардаку у вигляді утримання під вартою на строк 60 днів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд арештував спійманого на хабарі мера Чопа
Мер може вийти під заставу 1 мільйона гривень
Валерій Самардак. Фото: mukachevo.net
Однак мер може вийти під заставу 1 мільйона гривень, інформує місцеве видання Mukachevo.net.
Захист Самардака планує подавати апеляцію.
Нагадаємо, мера Чопа Валерія Самардака затримали 29 травня разом із депутатом міськради Віталієм Русіним і головним архітектором міста Денисом Ганзелом.
Йому закидають вимагання й отримання хабара. Кримінальне провадження розслідують за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.
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31 05 2017 16:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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