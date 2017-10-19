Суд арештував ймовірну винуватицю смертельної ДТП у Харкові, - Аваков
"Винуватиця затримана поліцією і арештована судом. Поліція проводить розслідування, вивчає, в тому числі, роль водія другої машини, що брала участь в ДТП, - за результатами якого, сподіваюся, суд прийме адекватне тяжкості скоєного кожним з них рішення", - повідомляє на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Аваков також заявив, що до кінця року потрібно прийняти законодавчі акти, що дозволяють ввести в дію низку заходів:
"Повсюдне застосування процедур автоматичного відеофіксації порушень і жорсткі штрафи; Радикальне посилення покарання за водіння автомобілів в п'яному вигляді".
Також Аваков повідомив, що в 2016 році в дорожньо-транспортних пригодах в Україні загинуло 3187 чоловік, травмовано 32 079 осіб.
"А за 9 місяців 2017го на дорогах загинуло 2317 і травмовано 25 082 наших громадян", - повідомив він.
Нагадаємо, що у Харкові близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.
Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева.
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