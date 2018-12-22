Суд дозволив ймовірному лідеру злочинного угруповання Яцишину вийти під заставу

Корольовський районний суд Житомира 21 грудня продовжив термін тримання під вартою ймовірному лідеру злочинного угруповання "Біле братство" Яну Яцишину, якого підозрюють в організації замовного вбивства обстрілом автівки під Житомиром, але дозволив йому внести заставу у розмірі 500 тисяч гривень.

Якщо Ян Яцишин внесе відповідну суму, він вийде на волю, повідомив заступник очільника національної поліції Києва В’ячеслав Аброськін, інформує Громадське.

Нагадаємо, 28 липня поліція повідомила про затримання лідера та члена однієї з найбільших злочинних організацій в Україні "Біле братство". Ними виявились Руслан Лісанов та Ян Яцишин. Під час обшуку в машині Яцишина знайшли зброю, наркотики та гроші.

Руслан Лісанов, за даними слідства, є членом одного з найбільших злочинних угруповань країни "Біле братство", яке займалось незаконним обігом наркотиків в країні. Його затримали 23 липня. Напередодні, 22 липня 2018-го біля селища Оліївка невідомі на дорозі обстріляли автомобіль, вогнепальне поранення дістала пасажирка автомобіля, 46-річна киянка. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Лісанов підозрюється у виконанні ролі кілера. Організатором цього злочину, за версією слідства, був Ян Яцишин.

44-річного Яна Яцишина затримали 28 липня, коли він їхав трасою Київ-Чоп до Житомира, нібито на підмогу Лісанову. Йому інкримінують організацію замовного вбивства. За даними слідства за реалізацію вбивства Георгія Курашвілі, який знаходився в автомобілі в який стріляли, Яцишин пообіцяв Руслану Лісанову 500 тисяч гривень.

Також Яцишину інкримінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За цією ж статтею слухається справа у Жовтневому суді Дніпра, де Яцишин є обвинуваченим. Щодо Яцишина були відкриті кримінальні провадження за статтями 307 та 309 Кримінального кодексу України - незаконне виготовлення, зберігання, придбання наркотичних засобів з метою та без мети збуту.

Також Яцишин проходить свідком у справі про подвійне вбивство в Нікополі: 10 лютого 2016 року в автомобілі Geely Emgrand вбили двох чоловіків - Різвана Тапаєва та Іллю Боднара. Поліція затримала трьох осіб, підозрюваних у скоєнні злочину - Дениса Подоляка, Романа Жмурко та Сергія Вороновського. 30 листопада 2017 року в Нікопольскому суді, під час 21-го судового засідання, батько одного із загиблих Руслан Тапаєв підірвав дві гранати. Сам чоловік та один обвинувачений — Сергій Вороновський загинули. 10 людей госпіталізували.

Після затримання Яцишина та Лісанова прокурор у справі Тапаєвих просив допитати обох в режимі відеоконференції. 4 жовтня в Нікопольському суді допитали Руслана Лісанова, а Ян Яцишин відмовився свідчити і просив етапувати його до Нікополя.