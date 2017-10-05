Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суд над Царьовим: не з'явились ні адвокати, ні прокурори

Причина неявки на судове засідання сторони захисту Царьова невідома
Шевченківський районний суд Києва переніс на 20 червня розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-депутата Олега Царьова у скоєнні злочинів проти держави.
Суд над Царьовим: не з Олег Царьов. Фото: УНІАН

Суд ухвалив таке рішення через неявку на засідання учасників процесу, повідомляє УНІАН.

При цьому прокуратура заздалегідь повідомила суд про неможливість участі у сьогоднішньому засіданні.

Причина неявки на судове засідання сторони захисту Царьова невідома.

Нагадаємо, 13 березня Шевченківський районний суд Києва почав розгляд кримінального провадження за звинуваченням колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова.

В березні минулого року Генпрокуратура передала в суд заочний обвинувальний акт Царьова, але суд повернув його на доопрацювання в прокуратуру.

Царьова звинувачують у тому, що у квітні-травні 2014 року, як народний депутат і кандидат на посаду президента України, він брав участь у сепаратистських зборах на Донбасі, де публічно закликав до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території і державного кордону України шляхом визнання "ДНР" і "ЛНР" незалежними республіками.

У червні 2014 року Царьов очолив "парламент" союзного утворення "ДНР" і "ЛНР". Втім, від ідеї об'єднати "ДНР" і "ЛНР" у Росії незабаром відмовилися, і "парламент" функціонувати перестав.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 05 2017 18:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.