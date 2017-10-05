Суд над Царьовим: не з'явились ні адвокати, ні прокурори
Суд ухвалив таке рішення через неявку на засідання учасників процесу, повідомляє УНІАН.
При цьому прокуратура заздалегідь повідомила суд про неможливість участі у сьогоднішньому засіданні.
Причина неявки на судове засідання сторони захисту Царьова невідома.
Нагадаємо, 13 березня Шевченківський районний суд Києва почав розгляд кримінального провадження за звинуваченням колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова.
В березні минулого року Генпрокуратура передала в суд заочний обвинувальний акт Царьова, але суд повернув його на доопрацювання в прокуратуру.
Царьова звинувачують у тому, що у квітні-травні 2014 року, як народний депутат і кандидат на посаду президента України, він брав участь у сепаратистських зборах на Донбасі, де публічно закликав до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території і державного кордону України шляхом визнання "ДНР" і "ЛНР" незалежними республіками.
У червні 2014 року Царьов очолив "парламент" союзного утворення "ДНР" і "ЛНР". Втім, від ідеї об'єднати "ДНР" і "ЛНР" у Росії незабаром відмовилися, і "парламент" функціонувати перестав.
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