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Суд підтвердив законність стягнення з Газпрому $3 мільйонів на користь України

Глава Газпрому Олексій Міллер
Господарський суд міста Києва підтвердив законність стягнення з російського монополіста - компанії Газпром 79,9 млн грн (близько $3 млн) дивідендів з українського підприємства Газтранзит.
Суд підтвердив законність стягнення з Газпрому $3 мільйонів на користь України Фото: gagauzinfo.md

"Буквально кілька хвилин тому Господарський суд міста Києва підтвердив законність стягнення з Газпрому 79,8 млн грн", - повідомив міністр юстиції України Павло Петренко на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, це дивіденди Газпрому у Газтранзиті, які були стягнуті до бюджету України.

"Продовжуємо виконання судового рішення щодо стягнення з російського газового монополіста в бюджет України 171 млрд грн", - додав Петренко.

Нагадаємо, що 28 квітня загальні збори акціонерів Газтранзиту прийняли рішення направити 90% чистого прибутку за 2016 рік у розмірі 209 млн грн на виплату дивідендів.

У червні суд заарештував 33,3 млн грн акцій Газтранзиту і стягнув 80,8 млн грн дивідендів Газпрому у рамках стягнення з нього 172 млрд грн штрафу Антимонопольного комітету України (АМКУ).

З огляду на частку Газпрому 40,2% акцій в капіталі Газтранзиту, він отримає 84 млн грн. Після утримання податку сума дивідендів, що підлягає виплаті, становить 79,9 млн грн.

Суд вирішив, що заява виконавчої служби про списання дивідендів задоволенню не підлягає, оскільки станом на 31 травня перелік акціонерів Газтранзиту, які мають право на отримання дивідендів за 2016 не визначений.

Державна виконавча служба відкрила провадження щодо примусового стягнення з компанії Газпром штрафу і пені 172 млрд грн, а також щодо арешту його майна на території України.

26 травня Газтранзит подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати постанову Державної виконавчої служби про арешт акцій, що належать Газпрому.

Суд призначив розгляд позову Газтранзиту про арешт частки Газпрому на 7 грудня.

Виконавча служба звернулася до Господарського суду Києва із заявою про звернення стягнення на 79,8 млн грн дивідендів, що підлягають сплаті Газпрому від Газтранзиту у рахунок погашення накладених АМКУ штрафу і пені у загальному розмірі 172 млрд грн.

При цьому, 31 травня Госпсуд Києва відхилив цю заяву, оскільки станом на 31 травня перелік акціонерів Газтранзиту, які мають право на отримання дивідендів за 2016 рік, не було визначено.

Після цього Виконавча служба повторно звернулася до Госпсуду Києва з вказаною заявою про звернення стягнення.

Міністерство юстиції України прогнозує арешт і стягнення до держбюджету України активів російської компанії "Газпром" за кордоном протягом одного-двох років.

Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд доларів та 17,9 млрд доларів (без відсотків – 36,7 млрд доларів та 14 млрд) відповідно.

 
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27 09 2017 13:35
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