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Суд повернув Нацбанку позови до Коломойського

У бізнесмена не залишилося нерухомості в Дніпропетровській області
Господарський суд Дніпропетровської області повернув Національному банку позови, подані в червні до колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського, про стягнення 4,855 млрд грн.
Суд повернув Нацбанку позови до Коломойського Фото:epravda.com.ua

9 червня Національний банк подав 4 позови до Коломойського в Госпсуд Дніпропетровської області. Мета позовів - забезпечити погашення кредитів рефінансування, які НБУ надав ПриватБанку в період між 2008-м і 2015 роками. Коломойський був поручителем за 4 кредитними договорами: від 24 жовтня 2008 року (заборгованість 1,287 млрд грн); від 3 березня 2009 року (заборгованість 1,799 млрд грн); від 2 жовтня 2014 року (заборгованість 503,1 млн грн); від 5 грудня 2014 року (заборгованість 1,266 млрд грн), повідомляє з посиланням на матеріали суду профільне видання FinClub.

Усього НБУ зажадав стягнути з Коломойського як поручителя за кредитами рефінансування - 4,855 млрд грн. За даними НБУ, Коломойський став поручителем за цими кредитами 27 травня і 5 серпня 2016 року.

Однак суд відмовив Нацбанку у відкритті судового провадження. У Міграційній службі суду повідомили, що колишній співвласник Приватбанку знявся з реєстрації в Дніпропетровській області 23 березня 2017 року. Крім того, судом встановлено, що Коломойський 11 жовтня і 13 жовтня 2017 року продав свої квартири. При цьому суд не знайшов іншої нерухомості в бізнесмена. Водночас Коломойського було прийнято на тимчасовий консульський облік у Швейцарії з 27 січня 2016 року по 1 липня 2020 року. Його місцем проживання зараз є Женева.

У зв'язку з цим суд повернув позови НБУ з вимогою направити їх за місцем проживання позивача.

Нагадаємо, 11 червня НБУ повідомив, що подав два пакети позовів проти Ігоря Коломойського, колишнього співвласника Приватбанку, - за місцем його проживання в Суд першої інстанції в Женеві і в Господарський суд Дніпропетровської області, за місцем знаходження активів Коломойського в Україні. Ціль позовів - забезпечити погашення кредитів рефінансування, які Національний банк надав Приватбанку в період між 2008 і 2015 роками. Загалом позови спрямовані на погашення заборгованості за п'ятьма кредитними договорами на суму близько 10 млрд гривень.

Між Приватбанком і його колишніми власниками зараз тривають судові розгляди в Лондонському суді. Наприкінці минулого року він заморозив активи Коломойського і Геннадія Боголюбова по всьому світу на $2,5 млрд як забезпечувальний захід за позовом державного Приватбанку, який підозрює екс-власників у виведенні грошей.

21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі і витратила десятки мільярдів гривень на його докапіталізацію.

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27 06 2018 15:37
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