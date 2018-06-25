Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Суд продовжив Рубану арешт на два місяці

Перебування під вартою продовжили до 23 серпня без визначення розміру застави
Шевченківський районний суд Києва продовжив тримання під вартою підозрюваному у підготовці теракту керівнику центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану на 60 діб.
Суд продовжив Рубану арешт на два місяці Фото: Сергій Нужненко

"За результатами розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Рубана В. В. – підозрюваного за ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 ч. 1 ст. 263 КК України зазначене клопотання задоволено. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно Рубана В. В. продовжено до 23 серпня 2018 року, без визначення розміру застави", – повідомили у Шевченківському суді.

Нагадаємо, Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року поблизу лінії розмежування на Донбасі на контрольно-пропускному пункті "Майорськ". За даними СБУ, в машині, якою керував Рубан, були артилерійські міни, гранати, протитанкові гранатомети та інша зброя, що хотіли застосувати для терактів у Києві. Уранці 9 березня Шевченківський суд столиці обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 2 місяці без права на заставу.

Рубану інкримінують порушення статей Кримінального кодексу про незаконне поводження зі зброєю і підготовку терактів. У тексті підозри йдеться, що Рубан готував замах на президента, голів МВС та РНБО.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 06 2018 22:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Французькі делікатеси: Як ветеран АТО створив равликову ферму і готує ескарго

Французькі делікатеси: Як ветеран АТО створив равликову ферму і готує ескарго

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.