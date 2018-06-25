Суд продовжив Рубану арешт на два місяці
"За результатами розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Рубана В. В. – підозрюваного за ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 ч. 1 ст. 263 КК України зазначене клопотання задоволено. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно Рубана В. В. продовжено до 23 серпня 2018 року, без визначення розміру застави", – повідомили у Шевченківському суді.
Нагадаємо, Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року поблизу лінії розмежування на Донбасі на контрольно-пропускному пункті "Майорськ". За даними СБУ, в машині, якою керував Рубан, були артилерійські міни, гранати, протитанкові гранатомети та інша зброя, що хотіли застосувати для терактів у Києві. Уранці 9 березня Шевченківський суд столиці обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 2 місяці без права на заставу.
Рубану інкримінують порушення статей Кримінального кодексу про незаконне поводження зі зброєю і підготовку терактів. У тексті підозри йдеться, що Рубан готував замах на президента, голів МВС та РНБО.
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