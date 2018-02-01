Суд призначив 51 тис грн застави засновнику сервісу YouControl

Мільмана звинувачують у несанкціонованому втручанні у роботу комп'ютерів. Водночас представники YouControl вважають, що цими звинуваченнями СБУ тисне на на компанію

Шевченківський районний суд Києва обрав заставу у 51 тисячу гривень для засновника аналітичного онлайн-сервісу YouControl Сергія Мільмана

Крім того, суд постановив, що Сергій Мільман має здати закордонний паспорт. Про це йдеться на сторінці YouControl y Facebook.

Журналісти та громадські організації написали відкритого листа щодо припинення тиску на компанію YouControl. Його опублікували на сайті "Реанімаційного пакету реформ".

Автори листа закликали керівництво СБУ "зупинити свавілля стосовно застосування різних методів тиску на представників бізнесу, суддів, що розглядають справу YouControl — відкрито та незаангажовано розглядати відповідні докази вини у діях керівництва компанії".

"Руками Служби безпеки України в березні 2017 року було організовано серію обшуків у офісі компанії YouControl. Нагадаємо, ця структура надає безкоштовний доступ до консолідованих державних реєстрів на безоплатній основі, за допомогою чого було проведено сотні журналістських розслідувань", - зазначили активісти.

У коментарі "Радіо Свободі" представники компанії заявили, що через місяць подаватимуть клопотання щодо зміни запобіжного заходу.

"По суті мова йде не про напад на YouControl, а про напад на відкриті дані в цілому і на всю громадськість, котра їх використовує для контролю органів влади та боротьби з корупцією", – додав Сергій Мільман.

Нагадаємо, що 23 березня 2017 року СБУ провела обшуки в офісі і квартирах працівників сервісу YouControl.

Того ж дня, СБУ на своєму сайті повідомила, що її співробітники викрили київську комерційну структуру "на незаконному зборі та продажу інформації, яка має обмежений доступ та є власністю держави".

Тоді компанія заперечила інформацію про зв’язки з Росією та інші звинувачення.

27 грудня 2017 року СБУ оголосила підозру засновнику YouControl Сергію Мільману. Його підозрюють у начебто несанкціонованому втручанні у роботу комп'ютерних мереж.