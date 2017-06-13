Суд призупинив рішення КМДА перейменувати проспект Ватутіна у проспект Шухевича

КМДА заборонено подавати на підпис мерові і публікувати рішення про перейменування проспекту,

Окружний адміністративний суд Києва призупинив процес перейменування проспекту Генерала Миколи Ватутіна в проспект Романа Шухевича.

Суд заборонив Київській міській раді подавати на підпис мерові і публікувати рішення про перейменування проспекту, повідомила представник позивача Олена Бережна у Facebook.

Вона опублікувала копію рішення суду від 12 червня, що частково задовольняє клопотання організацій "Антифашистська правозахисна ліга" і "Єврейська правозахисна група" про заходи забезпечення позову.



Фото: Олена Бережна / Facebook

"Заборонити Київській міській раді подавати на підпис і публікувати рішення сесії депутатів Київської міської ради від 01.06.2017 року щодо перейменування проспекту Генерала Ватутіна в проспект Романа Шухевича до винесення рішення у справі", - йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, 1 червня Київська міськрада перейменувала проспект Генерала Ватутіна у проспект Романа Шухевича. Проект рішення про перейменування з 28 березня по 28 травня 2016 року було виставлено на громадське обговорення на сайті КМДА. У грудні 2016 року відбулася перша спроба перейменувати проспект, але тоді зробити це не вдалося, оскільки не знайшлося голосів.

Роман Шухевич - керівник Організації українських націоналістів з 1943 року і головнокомандувач Української повстанської армії із січня 1944 року до своєї загибелі 1950 року.

Микола Ватутін - радянський воєначальник, убитий 1944 року, за однією з версій, бойовим підрозділом УПА.