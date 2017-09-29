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Суд РФ заарештував затриманих у Криму "українських шпигунів"

Підозрювані були доставлені до Московського окружного військового суду
Затримані в Криму за підозрою в державній зраді російський військовослужбовець і його знайома заарештовані рішенням суду.
Суд РФ заарештував затриманих у Криму "українських шпигунів" Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ.

"У рамках кримінальної справи, порушеної стосовно громадян Росії Анни Сухоносової і Дмитра Долгополова за статтею 275 КК РФ (державна зрада), ФСБ РФ проведені невідкладні слідчі дії… Щодо них обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що підозрювані були доставлені до Московського окружного військового суду.

Як повідомлялося раніше, у Сімферополі ФСБ Росії затримала громадян Російської Федерації Анну Сухоносову і Дмитра Долгополова за підозрою в шпигунстві на користь України.

Санкція статті 275 УК РФ, за якою затримали Долгополова, передбачає позбавлення волі на термін до 20 років.

Нагадаємо, що у Донецькій області чоловіка з села Безіменне Новоазовського району, розташовується на неконтрольованій території, так званий "суд "ДНР" засудив до 16 років позбавлення волі.

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29 09 2017 20:22
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