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Суд розгляне справу стюарда, який "зливав" бойовикам дані про розміщення українських літаків

Зловмисник за допомогою мобільного телефону передавав дані представнику терористичної організації "ДНР" для використання у підготовці та проведенні терористичних актів на території України
Прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт щодо бортпровідника однієї з авіакомпаній України за сприяння діяльності терористичної організації "ДНР".
Суд розгляне справу стюарда, який "зливав" бойовикам дані про розміщення українських літаків Фото: e-news.su

У липні 2014 року обвинувачений, працюючи бортпровідником авіаційної компанії, збирав інформацію про дислокацію, чисельність, оснащення та рух авіаційної техніки підрозділів Збройних сил України на території міжнародного аеропорту у Дніпрі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Зловмисник за допомогою мобільного телефону передавав дані представнику терористичної організації "ДНР" для використання у підготовці та проведенні терористичних актів на території України.

Оскільки обвинувачений перебуває за межами підконтрольній Україні території, відносно нього проводилося спеціальне досудове розслідування.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Відповідно до ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України злочинцю загрожує позбавлення волі на 8 - 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Слов'янську засудили до восьми років в'язниці жінку, яка збирала інформацію про розташування українських військ і передавала бойовикам так званої "ДНР" для артобстрілів.

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03 04 2017 13:59
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