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Суд скасував рішення уряду про передачу контролю над Укрзалізницею, - Омелян

Суд визнав нечинною постанову про зміну статуту Укрзалізниці
Окружний адміністративний суд м. Києва визнав незаконною постанову Кабінету міністрів України про передачу ПАТ Укрзалізниця з підпорядкування Міністерства інфраструктури до Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Суд скасував рішення уряду про передачу контролю над Укрзалізницею, - Омелян Фото:112.ua

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Як зазначив міністр, суд визнав постанову уряду від 18.01.2017 №52 Про внесення змін до Статуту ПАТ Укрзалізниця незаконною та нечинною.

"Судом встановлено численні порушення законодавства, зокрема непогодження проекту постанови із заінтересованими органами влади, непроведення правової експертизи Мін'юсту. Крім того, проект не розглядався на засіданні урядового комітету та не включався до порядку денного чергового засідання КМУ", - розповів глава Мінінфраструктури на своїй сторінці в Facebook.

Омелян висловив упевненість, що Кабмін оскаржуватиме це рішення в апеляційному суді.

Нагадаємо, що на засіданні 18 січня 2017 року уряд прийняв постанову №52 про зміни до статуту ПАТ Укрзалізниця. Відповідне рішення передбачає управління Укрзалізницею всім Кабінетом міністрів, а не одним Міністерством інфраструктури.

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04 08 2017 22:19
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