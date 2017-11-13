Суд у Нідерландах вперше засудив дружину бойовика "Ісламської держави"
Оскільки засуджена вже рік відсиділа в слідчому ізоляторі, її відпустили на волю. Прокуратура вимагала для засудженої 35 місяців ув'язнення, повідомляє DW з посиланням на dpa.
Це перший такий вирок у Нідерландах.
Лаура Г. з двома маленькими дітьми та чоловіком у 2015 році поїхала до Сирії, де її чоловік приєднався до лав терористичного угруповання ІД. Через рік жінка з дітьми втекла з Сирії, а чоловік, за словами родичів, потрапив у полон в Іраку.
Суд виправдав Лауру Г. за звинуваченням у тому, що вона нібито сама належала до терористичного угруповання, однак визнав її винною в пособництві у вчиненню злочинів. Її заяви щодо того, що чоловік змусив її до поїздки в Сирію, суд залишив без уваги.
Нагадаємо, посолка доброї волі Організації Об'єднаних Націй з протидії торгівлі людьми, іракська правозахисниця єзидського походження Надія Мурад розповіла, що в полоні "Ісламської держави" залишаються тисячі секс-рабинь.
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