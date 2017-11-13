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Суд у Нідерландах вперше засудив дружину бойовика "Ісламської держави"

Засуджена разом з дітьми їздила в Сирію, де її чоловік приєднався до лав "Ісламської держави"
Суд у Роттердамі в понеділок, 13 листопада, засудив дружину бойовика "Ісламської держави" (ІД) Лауру Г. до двох років ув'язнення, з яких до 13 місяців – умовно.
Суд у Нідерландах вперше засудив дружину бойовика "Ісламської держави" Фото: inforesist.org

Оскільки засуджена вже рік відсиділа в слідчому ізоляторі, її відпустили на волю. Прокуратура вимагала для засудженої 35 місяців ув'язнення, повідомляє DW з посиланням на dpa.

Це перший такий вирок у Нідерландах.

Лаура Г. з двома маленькими дітьми та чоловіком у 2015 році поїхала до Сирії, де її чоловік приєднався до лав терористичного угруповання ІД. Через рік жінка з дітьми втекла з Сирії, а чоловік, за словами родичів, потрапив у полон в Іраку.

Суд виправдав Лауру Г. за звинуваченням у тому, що вона нібито сама належала до терористичного угруповання, однак визнав її винною в пособництві у вчиненню злочинів. Її заяви щодо того, що чоловік змусив її до поїздки в Сирію, суд залишив без уваги.

Нагадаємо, посолка доброї волі Організації Об'єднаних Націй з протидії торгівлі людьми, іракська правозахисниця єзидського походження Надія Мурад розповіла, що в полоні "Ісламської держави" залишаються тисячі секс-рабинь.

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13 11 2017 18:20
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