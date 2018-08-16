Суд у справі про держзраду Януковича взяв перерву на місяць

Оболонський районний суд Києва має намір продовжити дебати у справі колишнього президента Віктора Януковича, якого обвинувачують у державній зраді, 13 вересня.

На засіданні в четвер почалися дебати і прокурори оголосили свою промову. Після цього суд запропонував виступити шістьом адвокатам Януковича (п'ятьом платним і одному держзахиснику), повідомив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Платні адвокати Януковича почали кричати на суд і вимагати скасувати дебати і повернутися до допиту свідків, а держзахисник Юрій Рябовол заявив, що не встиг ознайомитися з усіма матеріалами справи. Він сказав, що вивчив тільки 28 з 75 томів справи і попросив відкласти дебати на три місяці.

Суд вирішив, що захисту буде достатньо 30 діб для підготовки.

У результаті суддя Дев'ятко переніс засідання на 13-14 вересня, а резервними датами для дебатів захисту визначив 17-18 вересня.

Речник генпрокурора Лариса Сарган виклала у соцмережу текст виступу прокурорів у справі про державну зраду Віктора Януковича, озвучений під час дебатів 16 серпня.