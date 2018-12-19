Суд в анексованому Криму залишив під вартою ще чотирьох українських моряків

Верховний суд Криму залишив під арештом чотирьох українських моряків, водночас, зменшив їхні терміни утримання під вартою на один день.

19 грудня, у верховному суді Криму розглядалися апеляційні скарги на арешт 5 українських моряків: Володимира Варимеза, Андрія Оприска, Сергія Цибізова і Юрія Будзя. повідомляє "Громадське".

Українські моряки брали участь в судовому засіданні по відеозв'язку із московського СІЗО "Лефортово".

Рішення Приймали судді: Алла Овчинникова і Андрій Палій. Захищали моряків в суді адвокати: Айдер Азаматов і Маммет Мамбетов.

На думку захисту, захоплені моряки є військовополоненими, тому до них слід застосовувати норми не Кримінального-процесуального кодексу РФ, а Женевської конвенції. Сторона захисту вказувала суду на те, що арешт українських моряків порушує Женевську конвенцію, і просила суд скасувати рішення суду першої інстанції і звільнити моряків з-під варти.

Прокурори, в свою чергу, заперечували, кажучи про те, що підсудні не є військовополоненими, "так як Україна і РФ не перебувають в стані війни".

Судді Овчинникова і Палій вирішили, що немає підстав звільняти моряків з під варти, але порахували, що суд першої інстанції неправильно порахував термін арешту. Відтак, суд скоротив 5 морякам термін утримання під вартою на один день, до 24 січня 2019 року.

Таким чином, Володимир Варимез, Андрій Оприск, Сергеяй Цибізов і Юрій Будзь будуть перебувати у СІЗО "Лефортово" щонайменше до 24 січня 2019 року.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.