Суд відмовив Шокіну в розгляді позову щодо поновлення на посаді

Судді обґрунтували таке рішення тим, що терміни подачі цього позову були прострочені

Вищий адміністративний суд залишив позов екс-генерального прокурора Віктора Шокіна щодо його поновлення на посаді без розгляду.

Таке рішення у четвер ухвалила колегія суддів на чолі з Валентином Морозовим, - інформує "Українська правда".

"В задоволенні позивача відмовити. Позов до президента України та Верховної Ради України залишити без розгляду", - зазначив він.

Судді обґрунтували таке рішення тим, що терміни подачі цього позову були прострочені, адже позов надійшов до суду не в місячний термін після звільнення Шокіна, як це передбачено законом.