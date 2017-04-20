ПОЛІТИКА НОВИНИВищий адміністративний суд залишив позов екс-генерального прокурора Віктора Шокіна щодо його поновлення на посаді без розгляду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд відмовив Шокіну в розгляді позову щодо поновлення на посаді
Судді обґрунтували таке рішення тим, що терміни подачі цього позову були прострочені
Віктор Шокін. Фото: УНІАН
Таке рішення у четвер ухвалила колегія суддів на чолі з Валентином Морозовим, - інформує "Українська правда".
"В задоволенні позивача відмовити. Позов до президента України та Верховної Ради України залишити без розгляду", - зазначив він.
Судді обґрунтували таке рішення тим, що терміни подачі цього позову були прострочені, адже позов надійшов до суду не в місячний термін після звільнення Шокіна, як це передбачено законом.
Нагадаємо, що екс-генпрокурор Віктор Шокін намагається через суд поновитися на посаді. У своїй позовній заяві він просить визнати незаконними та скасувати постанову ВР України про надання згоди на звільнення Президентом його з посади Генпрокурора України.
Зазначимо, Вищий адміністративний суд викликав Президента України Петра Порошенка на допит у справі про звільнення генерального прокурора України Віктора Шокіна.
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20 04 2017 17:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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