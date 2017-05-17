Суд відмовився арештовувати Перелому
Про це у середу, 17 травня, оголосив головуючий суддя Віктор Глиняний, повідомляє "Укрінформ".
"Суд виніс рішення: ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду від 22 квітня 2017 року залишити без змін. Скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на це рішення Солом'янського райсуду залишити без задоволення", - сказав Глиняний.
У коментарі журналістам після судового засідання сам Перелома заявив, що рішенням суду задоволений.
"Сподівалися саме на таке рішення", - зазначив Перелома.
Прокурор САП Андрій Перов після оголошення рішення суду покинув залу судових засідань.
Нагадаємо, детективи НАБУ затримали колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому 20 квітня у справі про завдання збитків ДП "СхідГЗК" на суму $ 17,28 млн. За версією слідства, він забезпечував координацію між компанією-посередником і ДП "СхідГЗК".
Перелома також відомий як фігурант іншого кримінального провадження, щодо завдання збитків ПАТ "Одеський припортовий завод" у розмірі 205 млн. грн., розслідування якого детективи НАБУ завершили в грудні минулого року.
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