Суд відмовився арештовувати Перелому

Апеляційний суд Києва відхилив апеляцію САП на рішення Солом'янського районного суду про обрання запобіжного заходу екс-голові наглядової ради ОПЗ Сергію Переломі у вигляді передачі на поруки.

Про це у середу, 17 травня, оголосив головуючий суддя Віктор Глиняний, повідомляє "Укрінформ".

"Суд виніс рішення: ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду від 22 квітня 2017 року залишити без змін. Скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на це рішення Солом'янського райсуду залишити без задоволення", - сказав Глиняний.

У коментарі журналістам після судового засідання сам Перелома заявив, що рішенням суду задоволений.

"Сподівалися саме на таке рішення", - зазначив Перелома.

Прокурор САП Андрій Перов після оголошення рішення суду покинув залу судових засідань.

Нагадаємо, детективи НАБУ затримали колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому 20 квітня у справі про завдання збитків ДП "СхідГЗК" на суму $ 17,28 млн. За версією слідства, він забезпечував координацію між компанією-посередником і ДП "СхідГЗК".

Перелома також відомий як фігурант іншого кримінального провадження, щодо завдання збитків ПАТ "Одеський припортовий завод" у розмірі 205 млн. грн., розслідування якого детективи НАБУ завершили в грудні минулого року.