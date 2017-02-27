НОВИНИСуд обрав запобіжний захід двом старшим офіцерам - Генерального штабу Збройних Сил України і Державної прикордонної служби, підозрюваним в отриманні $6 тис хабара.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд відправив під домашній арешт полковників, яких спіймали на хабарі в $6 тис
Суму хабара корупціонери отримали у два етапи
Фото: з вільних джерел
Офіцерові Генштабу обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а полковнику Держприкордонслужби - нічний домашній арешт з носінням електронного браслета, повідомляє сайт військової прокуратури Центрального регіону.
Військовослужбовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі та за попередньою змовою групою осіб, які займають відповідальне становище, поєднане з вимаганням).
Нагадаємо, що корупціонерів затримали 23 лютого 2017 року під час одержання хабара за працевлаштування цивільної особи в Держприкордонслужбу. Суму хабара вони отримали у два етапи.
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27 02 2017 12:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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