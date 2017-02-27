Суд відправив під домашній арешт полковників, яких спіймали на хабарі в $6 тис

Суд обрав запобіжний захід двом старшим офіцерам - Генерального штабу Збройних Сил України і Державної прикордонної служби, підозрюваним в отриманні $6 тис хабара.

Офіцерові Генштабу обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а полковнику Держприкордонслужби - нічний домашній арешт з носінням електронного браслета, повідомляє сайт військової прокуратури Центрального регіону.

Військовослужбовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі та за попередньою змовою групою осіб, які займають відповідальне становище, поєднане з вимаганням).

Нагадаємо, що корупціонерів затримали 23 лютого 2017 року під час одержання хабара за працевлаштування цивільної особи в Держприкордонслужбу. Суму хабара вони отримали у два етапи.