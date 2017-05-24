ПОЛІТИКА НОВИНИПечерський райсуд Києва відпустив під заставу в розмірі 15 млн гривень колишнього начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антипова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд відпустив екс-голову ДПС Луганщини під заставу
При затриманні в нього було вилучено 3,8 млн доларів готівкою
Фото: AFP
Таке рішення оголосила суддя Катерина Москаленко.
Таким чином, вона відмовила прокуратурі в арешті підозрюваного, пишуть Українські новини.
Суддя обрала запобіжний захід Антипову у вигляді застави в сумі 15 млн гривень і зобов'язала носити електронний браслет спостереження.
Як відомо, у середу 2,3 тис. правоохоронці провели 454 обшуки в 15 областях і затримали 23 діючих і колишніх керівників податкової служби, у тому числі Антипова.
При затриманні в нього було вилучено 3,8 млн доларів готівкою.
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24 05 2017 20:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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