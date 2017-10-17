Суд відпустив інвестора компанії "Трейд Комодіті" Трофименка
Відповідне рішення ухвалила суддя солом‘янського суду Владлена Лазаренко,- повідомляє кореспондент Української правди.
Трофименка відпустили з-під варти у залі суду. Суд зобов‘язав його здати закордонні паспорти і носити електронний засіб стеження.
Строк такого запобіжного заходу - 2 місяці, до 17 грудня.
Як повідомлялося,17 жовтня під час розгляду справи прокурор просив суд або арештувати Володимира Трофименка, або встановити йому заставу розміром понад 149 мільйонів гривень.
Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.
Як відомо, компанія "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує в корупційній схемі закупівлі палива для Міністерства оборони, починаючи з 2016 року виграла державних тендерів на 4,8 мільярдів гривень.
Крім тендерів Міністерства оборони, "Трейд Коммодіті" неодноразово вигравала аукціони "Укрзалізниці", "Енергоатому", "Центренерго", а також кількох морських портів, зокрема, Маріупольського, Бердянського та Білгород-Дністровського.
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