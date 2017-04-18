Суд заарештував підозрюваного в організації теракту в петербурзькому метро Азімова

Сам Азімов в суді заявив, що "не усвідомлював, що брав участь у підготовці вибуху", і тільки "виконував команди"

Басманний суд Москви заарештував Аброра Азімова, підозрюваного в організації теракту в метро Санкт-Петербурга.

Сам Азімов в суді заявив, що "не усвідомлював, що брав участь у підготовці вибуху", і тільки "виконував команди". Однак чиї команди виконував підозрюваний, і що саме він зробив, ні слідчий, ні сам Азімов не розповіли. Проти арешту Азімов не заперечував, але стверджував, що його причетність до злочину ще не доведена, а провину визнає лише частково, - пише "Дождь".

За півгодини до цього його адвокат Армен Задояну заявив журналістам, що Азімов напередодні дав розгорнуті свідчення слідчим, в яких визнав провину.

Азімова підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених статтею 205 КК РФ (Терористичний акт, що спричинив смерть людини) та статтею 222.1 (Незаконний обіг вибухових речовин, вчинений групою осіб).

Згідно з матеріалами справи, оприлюдненими під час арешту, Азімов народився в Киргизії в Джалал-Абадській області. У Росії він був зареєстрований у Володимирській області, але жив у Підмосков'ї в Одинцовському районі. Вдома у підозрюваного був знайдений пістолет Макарова, стільниковий телефон і кілька сім-карт.

Офіційно підозрюваний не працював, але був одружений і виховував малолітньої дитини. Він став дев'ятим фігурантом кримінальної справи про теракт в Петебурзі. Раніше були заарештовані вісім підозрюваних — шість чоловік в Санкт-Петербурзі і дві людини в Москві.

Зазначимо, сьогодні Азімов відмовився від свідчень.

3 квітня на перегоні між станціями "Сінна площа" та "Технологічний інститут-2" петербурзького метро стався вибух. Ще один вибух на станції "Площа Повстання" вдалося запобігти завдяки своєчасному виявленню саморобного вибухового пристрою. Загальна кількість жертв, за останніми даними, становить 15, включаючи самого терориста-смертника Акбаржона Джалілова.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про теракт. За даними СК, виконавцем теракту був уродженець Киргизії Джалілов 1995 року народження, саме він спочатку залишив замасковану бомбу на станції "Площа Повстання", а потім підірвав себе у вагоні поїзда.

Передбачуваного організатора теракту Азімова затримали вчора в Підмосков'ї. Аброра Азімова співробітники ФСБ затримали біля залізничного переходу в Одинцовському районі Підмосков'я. При затриманні за поясом у Азімова спецназівці знайшли та вилучили заряджений пістолет Макарова. Повідомляється, що його вирахували, відпрацьовуючи телефонні контакти Акбаржона Джалілова, здійснив самопідрив. Азімов був єдиним з учасників терористичного підпілля, з ким Джалілов зв'язався по телефону перед самопідривом, очевидно, повідомивши про те, що він готовий до проведення акції.

Азімов з моменту теракту в метрополітені 3 квітня фактично перейшов на нелегальне становище — знімається квартирі не з'являвся, а від своїх телефонів позбувся. Відомо було лише те, що він, як і двоє інших передбачуваних співучасників злочину, Садик Ортиков і Шохист Карімов, яких заарештували за підозрою в тероризмі працювали в кафе "Лісове" на Мінському шосе і жили десь поруч із закладом. У понеділок Азімов, розшук якого вівся вже кілька днів, придбав пару нових стільникових телефонів і сім-карти. Очевидно, активувавши одну з карт, він і видав своє місце розташування.