ФСБ затримала одного із організаторів теракту в петербурзькому метро
Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ РФ.
"ФСБ в межах порушеної СК Росії кримінальної справи за фактом терористичного акту 3 квітня в метрополітені міста Санкт-Петербурга в Одинцовському районі Московської області затриманий один із організаторів розслідуваного злочину, виходець з Центрально-азіатського регіону Азімов Аброр Ахраловіч, 1990 року народження", – йдеться в повідомленні ЦГЗ.
Затриманий здійснив підготовку терориста-смертника Джалілова.
Зараз Азімов доставлений для проведення слідчих дій в Слідчий комітет Російської Федерації.
Нагадаємо, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції "Сінна площа" в напрямку станції "Технологічний інститут" стався вибух. За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинули 14 людей, в лікарнях перебувають 49 постраждалих. Слідчий комітет Росії оприлюднив імена десяти осіб, загиблих у результаті теракту.
Раніше у справі про теракт в метрополітені Санкт-Петербурга затримали вісьмох підозрюваних.
Слідчий комітет Росії (СК РФ) підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга влаштував Акбаржон Джалілов.
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