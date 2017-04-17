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ФСБ затримала одного із організаторів теракту в петербурзькому метро

Затриманий здійснив підготовку терориста-смертника
В Одинцовському районі Московської області (Росія) затримали одного з організаторів теракту в метро Санкт-Петербурга.
ФСБ затримала одного із організаторів теракту в петербурзькому метро Фото:112.ua

 Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ РФ.

"ФСБ в межах порушеної СК Росії кримінальної справи за фактом терористичного акту 3 квітня в метрополітені міста Санкт-Петербурга в Одинцовському районі Московської області затриманий один із організаторів розслідуваного злочину, виходець з Центрально-азіатського регіону Азімов Аброр Ахраловіч, 1990 року народження", – йдеться в повідомленні ЦГЗ.

Затриманий здійснив підготовку терориста-смертника Джалілова.

Зараз Азімов доставлений для проведення слідчих дій в Слідчий комітет Російської Федерації.

Нагадаємо, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції "Сінна площа" в напрямку станції "Технологічний інститут" стався вибух. За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинули 14 людей, в лікарнях перебувають 49 постраждалих. Слідчий комітет Росії оприлюднив імена десяти осіб, загиблих у результаті теракту.

Раніше у справі про теракт в метрополітені Санкт-Петербурга затримали вісьмох підозрюваних.

Слідчий комітет Росії (СК РФ) підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга влаштував Акбаржон Джалілов.

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17 04 2017 18:30
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