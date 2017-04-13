Суд заборонив перенесення мобільного номера
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна ", посилаючись на прес-реліз компанії "Ей Ай Центр".
"Вищий господарський суд України, розглянувши касаційну скаргу ТОВ "Діалінк", скасував рішення судів попередніх інстанцій про визнання укладеним договору між Українським державним центром радіочастот і "Ес Ай Центр" по впровадженню в країні MNP і відправив справу на новий розгляд", - йдеться у повідомленні.
Згідно з ним, через це рішення процес впровадження MNP призупинено мінімум на кілька місяців.
"Слід зазначити, що наведене вище судове рішення призупинило проект по впровадженню MNP майже на фініші: на цьому тижні команда" Ес Ай Центр" планувала завершити процес установки та настройки основного обладнання на майданчику резервного центру обробки даних", - наголошується в прес-релізі.
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