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Суд заборонив перенесення мобільного номера

Процес впровадження MNP призупинено мінімум на кілька місяців
Суд знову заблокував впровадження послуги збереження номера при зміні оператора (MNP) через скарги компанії "Діалінк".
Суд заборонив перенесення мобільного номера Фото: poradumo.pp.ua

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна ", посилаючись на прес-реліз компанії "Ей Ай Центр".

"Вищий господарський суд України, розглянувши касаційну скаргу ТОВ "Діалінк", скасував рішення судів попередніх інстанцій про визнання укладеним договору між Українським державним центром радіочастот і "Ес Ай Центр" по впровадженню в країні MNP і відправив справу на новий розгляд", - йдеться у повідомленні.

Згідно з ним, через це рішення процес впровадження MNP призупинено мінімум на кілька місяців.

"Слід зазначити, що наведене вище судове рішення призупинило проект по впровадженню MNP майже на фініші: на цьому тижні команда" Ес Ай Центр" планувала завершити процес установки та настройки основного обладнання на майданчику резервного центру обробки даних", - наголошується в прес-релізі.

Нагадаємо, що IT-компанія "Ес Ай Центр" виграла тендер на впровадження послуги перенесення номера при зміні оператора, запропонувавши ціну у 39,6 млн гривень.
 
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13 04 2017 16:08
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