Суд зобов’язав Ощадбанк надати інформацію про кошти Януковича Цим рішенням суд задовольнив клопотання адвоката, яке було подано в рамках розгляду справи за позовом Януковича до Ощадбанку про захист честі, гідності та ділової репутації

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, яким зобов’язав "Ощадбанк України" надати інформацію про суму грошових коштів, які були на рахунках екс-президента України Віктора Януковича в цьому державному банку станом на 10 листопада 2016 року.

Фото: forbes.ua

Копію цього рішення оприлюднив адвокат екс-президента Віталій Сердюк. Цим рішенням суд задовольнив клопотання адвоката, яке було подано в рамках розгляду справи за позовом Януковича до Ощадбанку про захист честі, гідності та ділової репутації. Зокрема екс-президент просить суд визнати недостовірною інформацію про 1,15 мільярди доларів на рахунках Януковича в цьому банку. Нагадаємо, на рахунках Віктора Януковича в "Ощадбанку" було 31,5 млн гривень і 85 тисяч доларів. Зазначимо, в квітні державний банк Ощадбанк приступив до спецконфіскаціі $1,5 мільярда коштів екс-президента України Віктора Януковича і його оточення згідно з рішенням суду.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію