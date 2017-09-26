CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПечерський районний суд Києва ухвалив рішення, яким зобов’язав "Ощадбанк України" надати інформацію про суму грошових коштів, які були на рахунках екс-президента України Віктора Януковича в цьому державному банку станом на 10 листопада 2016 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд зобов’язав Ощадбанк надати інформацію про кошти Януковича
Цим рішенням суд задовольнив клопотання адвоката, яке було подано в рамках розгляду справи за позовом Януковича до Ощадбанку про захист честі, гідності та ділової репутації
Фото: forbes.ua
Копію цього рішення оприлюднив адвокат екс-президента Віталій Сердюк.
Цим рішенням суд задовольнив клопотання адвоката, яке було подано в рамках розгляду справи за позовом Януковича до Ощадбанку про захист честі, гідності та ділової репутації.
Зокрема екс-президент просить суд визнати недостовірною інформацію про 1,15 мільярди доларів на рахунках Януковича в цьому банку.
Нагадаємо, на рахунках Віктора Януковича в "Ощадбанку" було 31,5 млн гривень і 85 тисяч доларів.
Зазначимо, в квітні державний банк Ощадбанк приступив до спецконфіскаціі $1,5 мільярда коштів екс-президента України Віктора Януковича і його оточення згідно з рішенням суду.
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26 09 2017 20:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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