Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Янукович визнав 31,5 млн гривень і $85 тис. на рахунках в Ощадбанку

Голова банку стверджував, що в екс-президента й Азарова були відкриті рахунки більш ніж на мільярд
На рахунках Віктора Януковича в "Ощадбанку" було 31,5 млн гривень і 85 тисяч доларів.
Янукович визнав 31,5 млн гривень і $85 тис. на рахунках в Ощадбанку Фото: Reuters

На рахунках "Ощадбанку" лежать більш ніж 1,150 млрд гривень Януковича й екс-прем'єра Миколи Азарова, - заявив адвокат колишнього президента Віталій Сердюк під час розгляду позову до LB.ua і голови правління банку Андрія Пишного.

У рамках позову про захист честі, гідності та ділової репутації Янукович вимагає визнати недостовірними слова Пишного та зобов'язати LB.ua спростувати їх.

Як повідомляє УНІАН, на засіданні у справі Печерський райсуд Києва зобов'язав "Ощадбанк" показати суму грошових коштів, які мав на рахунках у банку Янукович на 10 листопада 2016 року.

"Суд постановив витребувати з ВАТ "Державний ощадний банк України" інформацію про суму грошових коштів, які розміщені на банківських рахунках Януковича Віктора Федоровича, відкритих у ПАТ "Державний ощадний банк України", і вартість цінних паперів, які придбані та/або зберігаються за дорученням Януковича Віктора Федоровича в ПАТ "Державний ощадний банк України" за станом на 10 листопада 2016 року", - сказано в ухвалі суду.

Представники "Ощадбанку" просили відмовити в задоволенні відповідного клопотання, оскільки, на їхню думку, така інформація містить банківську таємницю.

Наступне засідання у справі пройде 16 грудня 2017 року.

Нагадаємо, в квітні державний банк Ощадбанк приступив до спецконфіскаціі $1,5 мільярда коштів екс-президента України Віктора Януковича і його оточення згідно з рішенням суду.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 09 2017 16:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.