Янукович визнав 31,5 млн гривень і $85 тис. на рахунках в Ощадбанку

Голова банку стверджував, що в екс-президента й Азарова були відкриті рахунки більш ніж на мільярд

На рахунках Віктора Януковича в "Ощадбанку" було 31,5 млн гривень і 85 тисяч доларів.

На рахунках "Ощадбанку" лежать більш ніж 1,150 млрд гривень Януковича й екс-прем'єра Миколи Азарова, - заявив адвокат колишнього президента Віталій Сердюк під час розгляду позову до LB.ua і голови правління банку Андрія Пишного.

У рамках позову про захист честі, гідності та ділової репутації Янукович вимагає визнати недостовірними слова Пишного та зобов'язати LB.ua спростувати їх.

Як повідомляє УНІАН, на засіданні у справі Печерський райсуд Києва зобов'язав "Ощадбанк" показати суму грошових коштів, які мав на рахунках у банку Янукович на 10 листопада 2016 року.

"Суд постановив витребувати з ВАТ "Державний ощадний банк України" інформацію про суму грошових коштів, які розміщені на банківських рахунках Януковича Віктора Федоровича, відкритих у ПАТ "Державний ощадний банк України", і вартість цінних паперів, які придбані та/або зберігаються за дорученням Януковича Віктора Федоровича в ПАТ "Державний ощадний банк України" за станом на 10 листопада 2016 року", - сказано в ухвалі суду.

Представники "Ощадбанку" просили відмовити в задоволенні відповідного клопотання, оскільки, на їхню думку, така інформація містить банківську таємницю.

Наступне засідання у справі пройде 16 грудня 2017 року.

Нагадаємо, в квітні державний банк Ощадбанк приступив до спецконфіскаціі $1,5 мільярда коштів екс-президента України Віктора Януковича і його оточення згідно з рішенням суду.