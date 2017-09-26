Янукович визнав 31,5 млн гривень і $85 тис. на рахунках в Ощадбанку
На рахунках "Ощадбанку" лежать більш ніж 1,150 млрд гривень Януковича й екс-прем'єра Миколи Азарова, - заявив адвокат колишнього президента Віталій Сердюк під час розгляду позову до LB.ua і голови правління банку Андрія Пишного.
У рамках позову про захист честі, гідності та ділової репутації Янукович вимагає визнати недостовірними слова Пишного та зобов'язати LB.ua спростувати їх.
Як повідомляє УНІАН, на засіданні у справі Печерський райсуд Києва зобов'язав "Ощадбанк" показати суму грошових коштів, які мав на рахунках у банку Янукович на 10 листопада 2016 року.
"Суд постановив витребувати з ВАТ "Державний ощадний банк України" інформацію про суму грошових коштів, які розміщені на банківських рахунках Януковича Віктора Федоровича, відкритих у ПАТ "Державний ощадний банк України", і вартість цінних паперів, які придбані та/або зберігаються за дорученням Януковича Віктора Федоровича в ПАТ "Державний ощадний банк України" за станом на 10 листопада 2016 року", - сказано в ухвалі суду.
Представники "Ощадбанку" просили відмовити в задоволенні відповідного клопотання, оскільки, на їхню думку, така інформація містить банківську таємницю.
Наступне засідання у справі пройде 16 грудня 2017 року.
Нагадаємо, в квітні державний банк Ощадбанк приступив до спецконфіскаціі $1,5 мільярда коштів екс-президента України Віктора Януковича і його оточення згідно з рішенням суду.
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