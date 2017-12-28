Суддею нового Верховного суду обрали Сімоненко

Вища рада правосуддя рекомендує президенту призначити Валентину Сімоненко суддею нового Верховного суду.

Раніше Громадська рада доброчесності ветувала обрання Сімоненко до нового Верховного суду через те, що вона часто відвідує анексований Росією Крим, а її сестра працює у законодавчих зборах Севастополя, - повідомив адвокат Роман Маселко, інформує Громадське.

Крім того, за даними ради доброчесності, чоловік Сімоненко підтримував і розвивав ділові відносини в Криму після анексії.

Також в мотиваційному листі Сімоненко було виявлено багато граматичних помилок.

Громадська рада доброчесності вимагала повторної перевірки електронної декларації кандидата.

Новий Верховний суд розпочав роботу 15 грудня. У момент початку роботи нового Верховного суду припиняють функціонування старий Верховний суд, Вищий адміністративний суд, Вищий господарський суд і Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ.

11 листопада 113 суддів нового Верховного суду склали присягу. Вони були призначені президентом Петром Порошенко, який підписав відповідний указ.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект №6232, яким передбачено нові редакції 3 процесуальних кодексів та внесення змін до ще 2 кодексів.

Національне антикорупційне бюро і заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос просили президента Петра Порошенка ветувати цей закон. Проте 22 листопада президент його підписав.

Новий Верховний суд розпочав роботу 15 грудня. У момент початку роботи нового Верховного суду припиняють функціонування старий Верховний суд, Вищий адміністративний суд, Вищий господарський суд і Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ.

11 листопада 113 суддів нового Верховного суду склали присягу. Вони були призначені президентом Петром Порошенко, який підписав відповідний указ.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект №6232, яким передбачено нові редакції 3 процесуальних кодексів та внесення змін до ще 2 кодексів.

Національне антикорупційне бюро і заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос просили президента Петра Порошенка ветувати цей закон. Проте 22 листопада президент його підписав.