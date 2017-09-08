Судді Чаусу продовжили домашній арешт ще на місяць

ЗМІ повідомляють, що наступне засідання з приводу екстрадиції українського судді призначене на 4 вересня

3 серпня суд продовжив на 30 діб цілодобовий домашній арешт судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколі Чаусу, який втік до Молдови після затримання рівно рік тому детективами Національного антикорупційного бюро за підозрою в хабарництві.

Під домашнім арештом Чаус перебуває з кінця квітня й очікує рішення президента Молдови Ігоря Додона щодо його прохання про політичний притулок. Через затягування цієї процедури всі слухання про екстрадицію Чауса в Україну переносяться, інформує "Слово і діло" з посиланням на молдовський портал anticoruptie.md.

Водночас ЗМІ повідомляють, що наступне засідання з приводу екстрадиції українського судді призначене на 4 вересня.

За словами заступника начальника відділу карного розшуку управління генерального прокурора Молдови Владислава Гутана, якщо до того моменту не буде вирішено питання політпритулку, то засідання знову перенесуть. Однак якщо президент Молдови схвалить прохання Чауса, то у видачі українській стороні буде відмовлено.

Нагадаємо, Антикорупційна прокуратура Молдови не має наміру подавати клопотання про продовження строку утримання під вартою судді Дніпровського суду Києва Миколи Чауса у справі про незаконний перетин ним державного кордону.

Як відомо, 1 березня, правоохоронці затримали підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса в Молдові.

Чауса викрили у серпні минулого року в Києві на хабарі в 150 тис. дол.

Як згодом виявилось, Микола Чаус вів кримінальні справи проти учасників Євромайдану, а також бізнесмена Юрія Іванющенка та екс-глави партії "Укроп" Геннадія Корбана.