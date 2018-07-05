Судді, яка вимагала 10 тис. доларів хабара, призначили 30 тис. гривень застави
"Судді обрали заставу 30 тис.", - повідомив співробітник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує LB.ua.
Заступниці керівника апарату Подільського районного суду Києва Юлії Чубко суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру судді Подільського районного суду Києва Войтенко в зловживанні впливом з метою отримання 10 тис. доларів.
Заступниця керівника апарату Подільського районного суду Києва у змові із суддею здійснила навмисні дії, в результаті яких отримала неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. доларів.
В обмін на ці кошти вони пообіцяли вплинути на іншого суддю цього самого суду, щоб той прийняв рішення на користь фізичної особи-позивача, який вимагав від приватної компанії відшкодувати матеріальний збиток і компенсувати моральну шкоду, заподіяну діями відповідача.
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