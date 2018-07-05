Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Судді, яка вимагала 10 тис. доларів хабара, призначили 30 тис. гривень застави

Тетяна Войтенко і Юлія Чубко залишаться на волі
Солом'янський районний суд Києва обрав підозрюваній у зловживанні впливом та корупції судді Подільського райсуду Києва Тетяні Войтенко запобіжний захід у вигляді застави 30 тис. гривень.
Судді, яка вимагала 10 тис. доларів хабара, призначили 30 тис. гривень застави Фото: vpzhr.gp.gov.ua

"Судді обрали заставу 30 тис.", - повідомив співробітник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує LB.ua.

Заступниці керівника апарату Подільського районного суду Києва Юлії Чубко суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру судді Подільського районного суду Києва Войтенко в зловживанні впливом з метою отримання 10 тис. доларів.

Заступниця керівника апарату Подільського районного суду Києва у змові із суддею здійснила навмисні дії, в результаті яких отримала неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. доларів.

В обмін на ці кошти вони пообіцяли вплинути на іншого суддю цього самого суду, щоб той прийняв рішення на користь фізичної особи-позивача, який вимагав від приватної компанії відшкодувати матеріальний збиток і компенсувати моральну шкоду, заподіяну діями відповідача.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 05 2018 13:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
  • Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.