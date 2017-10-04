Суддя Бобровник п'є на робочому місці і бере хабарі, - PROSUD

У кабінеті Бобровника була встановлена відеокамера, яка фіксувала все, що там відбувається

Суддя Солом'янського суду Києва Олександр Бобровник, який розглядав справу Олександра Насірова, п'є на робочому місці і бере хабарі прямо в кабінеті.

Про це повідомляє проекту Автомайдану "PROSUD" на сторінці в Facebook з посиланням на копії протоколів огляду відеозаписів, які велися в рамках проведення оперативно-технічних заходів в службовому кабінеті Бобровника.

Активісти зазначають, що раніше проти Бобровника було порушено кримінальну справу за ст. 375 КК України (завідомо неправосудне рішення) через те, що він "допоміг" відібрати квартиру у Олександра Кучерявенка. Чоловік 3,5 роки жив на вулиці, потім все-таки зміг повернути своє житло.

При цьому активісти повідомляють, що справа проти Бобровника була незабаром закрита. Після цього адвокати оскаржили закриття справи, і вона було поновлена. Однак тиждень тому стало відомо, що її знову закрили.

PROSUD повідомляє, що в рамках кримінальної справи проводилися негласні слідчі дії і в кабінеті Бобровника була встановлена відеокамера, яка фіксувала все, що там відбувається.

"Ці протоколи наскільки точно і яскраво демонструють жахливий стан нашого правосуддя, що їх має прочитати кожен. Тому ми вирішили опублікувати їх. Там є все – і систематичне вживання алкоголю на робочому місці, і гроші, і те, як розглядаються справи. Зацікавив факт, що декілька раз згадується ВКК, у якій Бобровнік начебто "рішає вопроси", - пишуть активісти.

Так, в протоколі від 04.03.15 р. зазначений наступний висновок: "У ході застосування оперативно-технічних заходів було отримано відомості, які свідчать про наявність у діях Бобровника О.В. ознак кримінальних та корупційних правопорушень, зокрема незаконне отримання суддею матеріальних благ, порушення вимог Закону щодо неупередженого розгляду справ, вчинення дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумніви у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності і непідкупності судових органів".

Протокол від 14.01.2015 р: "9.56 Б. Вживає спиртні напої. 11.38 Б. під своїм робочим столом рахує грошові кошти, та перев’язує їх резинкою".

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування стосовно помічниці заступника голови Апеляційного суду Київської області, затриманої під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 23 тис. дол.