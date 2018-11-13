Суддя, пов'язана з Портновим, вирішуватиме чи правильно були конфісковані в держбюджет активи Януковича

"В часи Януковича Наталя Марчук була одною з перших працевлаштована в головне дітище Портновської судової реформи - новостворений Вищий спеціалізований суд з розгляду кримінальних і цивільних справ"

13 грудня об 11:00 адвокати екс-президента-втікача Віктора Януковича в Касаційному суді Верховного суду (вул. Різницька, 13/15) будуть пробувати оскаржувати конфіскацію 1,5 млрд. доларів до бюджету України.

"... Державна система дійшла до ручки якщо кліка Януковича зуміла передати справу на розгляд "своєї" судді, яку плекав юрист режиму Януковича Андрій Портнов", - зазначає у своєму блозі народний депутат Тетяна Чорновол.

"В часи Януковича Наталя Марчук була одною з перших працевлаштована в головне дітище Портновської судової реформи - новостворений Вищий спеціалізований суд з розгляду кримінальних і цивільних справ. Наскільки важливе для Портнова було це дітище свідчий той факт, що він зміг "по бєзпрєдєлу" відібрати у Національного університету оборони України головний корпус під приміщення для суду. Наталя Марчук була привілейована суддя цього суду, якій не потрібно було займатися марудною суддівською роботою. За три роки, вона слухала лише одну касацію і то рішення по ній засекречене (а зараз вона обурюється, що вирок по "спецконфіскації" має гриф "таємно"). Робота (ще й за додаткову оплату) в неї полягала в іншому - вона роз'їзджала по закордонах, виступала на різних семінарах, конференціях, тренінгах і розповідала про переваги судової реформи Портнова", - повідомила Чорновол.

"А тепер так би мовити, речник судової реформи Портнова окопалася у Верховному Суді та буде вирішувати чи правильно були конфісковані корупційні активи Януковича в Державний бюджет чи ні. Генпрокуратура в даному випадку повинна негайно наполягати на відводі такої судді. Тим паче її родитель - Портнов на збіговиську Сім’ї в Москві був "янучарами" вповноважений здійснювати юридичний захист їх активів, тому повірте особливо прискіпливо одбирав суддю для касації та призначив найкращу та найвідданішу зі своїх кадрів", - підкреслила нардеп.

Більш докладно про суддю Наталію Марчук читайте в блозі Тетяни Чорновол "Портнов іменем України буде вирішувати чи законно конфіскували активи Януковича"

Нагадаємо, 28 січня 2015 Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентних компаній пов'язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовими особами колишнього уряду країни і афілійованими з ними особами.

28 березня 2016 Генпрокуратура зняла ці гроші і перерахувала їх в державний бюджет за рішенням Краматорського суду в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ України-2020" Аркадія Кашкина. Саме рішення суду є засекреченим.