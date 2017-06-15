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Суддя, який веде справу Януковича, може позбутися посади, - джерело

Мова йде про голову Оболонського райсуду Києва Владислава Дев'ятка
На розгляді Вищої ради правосуддя (ВСП) на сьогоднішній день знаходяться як мінімум дві нові скарги щодо професійної діяльності і притягнення до дисциплінарної відповідальності голови Оболонського райсуду Києва Владислава Дев'ятка.
Суддя, який веде справу Януковича, може позбутися посади, - джерело Фото: dt.ua

Про це пише "Апостроф" з посиланням на джерела у Вищій раді правосуддя.

Зокрема, одну з скарг було подано 9 березня цього року і знаходиться на розгляді члена ВСП Володимира Комкова, другу зовсім недавно – 16 травня. Ця скарга була направлена члену ВСП Ігорю Бенедисюку.

Нагадаємо, Дев'ятко в даний час є одним з найбільш відомих суддів України. Саме колегія під його головуванням у квітні винесла обвинувальні вироки стосовно колишніх службовців спецроти МВС "Торнадо", а 4 травня розпочався судовий процес у справі екс-президента-втікача Віктора Януковича, головуючою у якій також є Дев'ятко.

На початку травня цього року та же Вища рада правосуддя вирішила не залучати його до дисциплінарної відповідальності. Скарги щодо судді стосувалися його рішень про позбавлення водійських прав двох активістів Автомайдану в січні–лютому 2014 року. Повідомлялося, що за це звільнити суддю неможливо, так як закінчився трирічний термін для притягнення до відповідальності.

Однак із цим тоді не погодилася захист автомайданівців.

"Влада зараз дає сигнали через Вищу раду правосуддя. Вони зацікавлені не звільняти цих суддів, а залишити їх. На цих суддів вже є компромат, вони підвішені, вони залежать, по суті, від цієї влади, вони контрольовані", - заявляв адвокат ВО "Автомайдан" Роман Маселко.

За останнім часом у ряді ЗМІ відзначалося, що Дев'ятко отримує резонансні справи (зокрема, проти батальйону "Торнадо" і про держзраду екс-президента Віктора Януковича), оскільки приймає рішення, які влаштовують керівництво Генпрокуратури.

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15 06 2017 21:58
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