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Суддям Вовку та Бершову дозволили претендувати на посади у Верховному суді

Раніше журналісти бачили суддю Вовка в компанії народного депутата Олександра Грановського
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) відкинула висновок Громадської ради доброчесності і дала можливість суддям Павлу Вовку та Геннадію Бершову претендувати на посаду судді Верховного суду.
Суддям Вовку та Бершову дозволили претендувати на посади у Верховному суді Павло Вовк. Фото: radiosvoboda.org

"Колегія відкинула висновок ГРД та дала можливість Вовку йти далі. Щоб стати суддею Верховного суду йому треба набрати 11 голосів членів ВККС", - повідомляє юрист Роман Маселко у Facebook.

Він також висловив обуренням позитивним рішенням ВККС щодо іншого претендента у Верховний суд Геннадія Бершова.

"Ви маєте усі шанси стати суддею ВС, якщо: ваша мати-пенсіонерка, яка все життя працювала робітником купує Land Cruiser 2013 р.в. та дає вам у користування, у 2013 році купили квартиру 50 кв. м. у Гурзуфі , за 149 000 грн. та квартиру у самому центрі Харкова (50 кв.м) за 300 000 грн. (хороші ціни, правда?), збудували добротний будинок, але не декларуєте його, бо це незавершене будівництво", - написав Маселко.

Нагадаємо, що раніше журналісти бачили суддю Вовка в компанії народного депутата Олександра Грановського, якого називають "куратором" від президента за судовою владою.

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