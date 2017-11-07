Суддю Вищого госпсуду звільнили за те, що він два роки не приходив на роботу

Вища рада правосуддя звільнила суддю Вищого госпсуду Михайла Запорожченка, який два роки не з'являвся на робочому місці.

Підставою для звільнення стало те, що суддя після закінчення відпустки не вийшов на роботу. Про причини відсутності на робочому місці Запорощенко не повідомляє.

"Матеріали перевірки, проведеної членом Вищої ради правосуддя, вказують на те, що суддя Запорощенко М.Д. визначених законом обов’язків судді не виконує, з 1 липня 2015 року без поважних причин на робочому місці не з’являється, ймовірно, перебуває на тимчасово окупованій території України, на зв’язок із керівництвом Вищого господарського суду України не виходить", - йдеться у повідомленні прес-служби Вищої ради правосуддя.

Член Вищої ради правосуддя Микола Гусак дійшов до висновку, що поведінка судді свідчить про вчинення ним дисциплінарного проступку і це є підставою для його звільнення.

"З огляду на наведене, Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Запорощенка Михайла Дмитровича з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, у червні детективи Національного антикорупційного бюро затримали одного із суддів Луганської області під час отримання хабара.