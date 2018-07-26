Суддю, яка посадила Крисіна в СІЗО, відсторонили від його справи

Дарницький районний суд Києва в особі судді Ольги Просалової в четвер, 26 липня, відвів суддю Любов Леонтюк від розгляду справи "тітушковода" Юрія Крисіна. Саме Леонтюк відправила його в СІЗО навесні цього року.

Відведення було заявлено адвокатами Крисіна, повідомила вдова убитого "тітушками" журналіста В'ячеслава Веремія.

Рішення означає, що справу розглядатимуть заново. Втім загроза повторного розгляду була і раніше. Прокурор Юлія Малашич говорила, що справу Крисіна можуть почати розглядати заново через те, що суддя Леонтюк з вересня йде на пенсію.

Справу про викрадення й катування активістів Майдану розглядає Дарницький суд.

29 березня 2018 року Крисіну обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Потерпілими в цій справі є три людини: відеооператор Владислав Іваненко, а також матір загиблого журналіста В'ячеслава Веремія Катерина Веремій і його дружина Світлана Кирилаш.

Справа включає в себе три епізоди. Перший стосується подій 21 січня 2014 року, коли Іваненка викрали на станції метро, відвезли в наметовий табір "тітушок" і катували. Коли з'ясувалося, що Іваненко до Автомайдану не має стосунку, його відпустили. Крисіну за цим епізодом інкримінують пособництво у викраденні і тортурах Іваненка, оскільки він надав для цього свою групу "тітушок" і обіцяв їм винагороду. Чемесу інкримінують те ж саме, тому що він охороняв потерпілого і координував свої дії з Крисіним.

Другий епізод стосується нападу "тітушок" на активістів на Прорізній 18 лютого 2014 року. За цим епізодом Чемесу і Крисіну інкримінують хуліганство та незаконне перешкоджання проведенню мітингу.

Третій епізод стосується вбивства журналіста Веремія в ніч на 19 лютого 2014 року. У цьому епізоді обвинуваченим є тільки Чемес, тому що він, за даними слідства, тримав Веремія, поки його били.

У грудні 2017 року Шевченківський райсуд засудив Крисіна до 4 років в'язниці умовно. Суд визнав, що його дії підпадають під статтю "хуліганство". Пізніше вирок було змінено, а суддя, який виніс його, подав у відставку.