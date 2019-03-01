Супрун розповіла як правильно зігрітися під час холодів

Алкоголь не зігріває під час морозів, а навпаки провокує втрату тепла в організмі. Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Багато людей до сих пір вірять в поширений міф - треба випити алкоголь, щоб зігрітися. Тому часто перед виходом на вулицю або під час прогулянки вживають щось "гаряче". Насправді відчуття тепла від алкоголю оманливе. Незалежно від того, який саме алкогольний напій ви п'єте", - написала Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Також Супрун вказала як саме алкоголь сприяє втраті тепла з організму:

Алкоголь розширює судини на поверхні тіла, і тому людина відчуває прилив тепла. Проте внутрішні органи втрачають тепло. Це сприяє тому, що на холоді температура тіла людини знизиться ще швидше;

Під час того, коли холодно, людина починає тремтіти, це один із способів, завдяки якому тіло зберігає тепло. Проте дія алкоголю навпаки порушує цей захисний механізм;

Під час того, як людина починає вживати алкоголь, збільшується потовиділення, яке сприяє швидкому охолодженню тіла на холоді;

Людям, які занадто багато випили, здається, що їм жарко. Вони починають знімати верхній одяг, щоб трохи охолонути, однак у цей момент у них порушене відчуття холоду і підвищується ризик переохолодження.

З прийомом алкоголю особливо обережними потрібно бути людям із серцево-судинними захворюваннями.

Також Супрун дала кілька порад, як правильно зігрітися під час морозів, не вживаючи алкоголь: