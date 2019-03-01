ЗДОРОВ'Я НОВИНИАлкоголь не зігріває під час морозів, а навпаки провокує втрату тепла в організмі. Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Супрун розповіла як правильно зігрітися під час холодів
Рекомендується якомога частіше заходити у тепле приміщення
Фото: mignews.com.ua
"Багато людей до сих пір вірять в поширений міф - треба випити алкоголь, щоб зігрітися. Тому часто перед виходом на вулицю або під час прогулянки вживають щось "гаряче". Насправді відчуття тепла від алкоголю оманливе. Незалежно від того, який саме алкогольний напій ви п'єте", - написала Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.
Також Супрун вказала як саме алкоголь сприяє втраті тепла з організму:
- Алкоголь розширює судини на поверхні тіла, і тому людина відчуває прилив тепла. Проте внутрішні органи втрачають тепло. Це сприяє тому, що на холоді температура тіла людини знизиться ще швидше;
- Під час того, коли холодно, людина починає тремтіти, це один із способів, завдяки якому тіло зберігає тепло. Проте дія алкоголю навпаки порушує цей захисний механізм;
- Під час того, як людина починає вживати алкоголь, збільшується потовиділення, яке сприяє швидкому охолодженню тіла на холоді;
- Людям, які занадто багато випили, здається, що їм жарко. Вони починають знімати верхній одяг, щоб трохи охолонути, однак у цей момент у них порушене відчуття холоду і підвищується ризик переохолодження.
З прийомом алкоголю особливо обережними потрібно бути людям із серцево-судинними захворюваннями.
Також Супрун дала кілька порад, як правильно зігрітися під час морозів, не вживаючи алкоголь:
- не виходити на вулицю голодними, а якщо замерзли, то необхідно їсти і пити багато рідини;
- на морозі не курити, це порушує терморегуляцію;
- не рекомендується носити вузьке взуття, бажано одягати кілька шарів одягу;
- обов'язково необхідно брати з собою рукавички, шапку, шарф, які захистять відриті ділянки тіла від переохолодження;
- кожні півгодини або годину заходити у тепле приміщення;
- необхідно бути активними, рухати руками і пальцями ніг, але не перевтомлюватися, від перевтоми тепло втрачається швидше.
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