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Супрун розповіла, як зменшити ризики бронхіальної астми

Серед найбільш поширюваних причин бронхіальної астми Супрун назвала алергени, спадкову схильність, шкідливі умови праці
Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як зменшити ризики бронхіальної астми.
Супрун розповіла, як зменшити ризики бронхіальної астми Фото: з відкритих джерел

"Щоб зменшити ризики бронхіальної астми, підтримуйте чистоту в домі – регулярно прибирайте і провітрюйте приміщення. Стежте за рівнем сухості повітря в домі, за потреби зволожуйте і фільтруйте повітря спеціальними приладами", - написала вона у Facebook.

Також важливим є обмеження побутової хімії чи використання гумових рукавичок і маски при використанні хімікатів.

"Причиною астми можуть також стати деякі препарати, тому не займайтесь самолікуванням, і перед прийомом будь-яких ліків радьтеся з лікарем! Будьте активними. Навіть якщо ви не займаєтесь спортом, мотивуйте себе гуляти щодня за будь-якої погоди", - наголосила Супрун.

У той же час при перших підозрах на алергію міністр рекомендує звертатися до лікаря. Раннє лікування, за її словами, призводить до стійкої ремісії, а прийом базових препаратів сповільнює прогресування хвороби.

Серед найбільш поширюваних причин бронхіальної астми Супрун назвала: алергени, спадкову схильність, шкідливі умови праці: вплив хімічних подразників, особливо на робочому місці, низьку вагу при народженні та/або куріння матері під час вагітності, часті респіраторні захворювання, ожиріння, низьку фізичну активність та деякі препарати, які можуть викликати загострення хвороби у людей, які вже хворіють на астму.

Раніше очільниця МОЗ Уляна Супрун у Facebook назвала кілька порад, які допоможуть зберегти здоров’я нирок.

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13 08 2018 14:58
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