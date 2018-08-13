Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як зменшити ризики бронхіальної астми.

"Щоб зменшити ризики бронхіальної астми, підтримуйте чистоту в домі – регулярно прибирайте і провітрюйте приміщення. Стежте за рівнем сухості повітря в домі, за потреби зволожуйте і фільтруйте повітря спеціальними приладами", - написала вона у Facebook.

Також важливим є обмеження побутової хімії чи використання гумових рукавичок і маски при використанні хімікатів.

"Причиною астми можуть також стати деякі препарати, тому не займайтесь самолікуванням, і перед прийомом будь-яких ліків радьтеся з лікарем! Будьте активними. Навіть якщо ви не займаєтесь спортом, мотивуйте себе гуляти щодня за будь-якої погоди", - наголосила Супрун.

У той же час при перших підозрах на алергію міністр рекомендує звертатися до лікаря. Раннє лікування, за її словами, призводить до стійкої ремісії, а прийом базових препаратів сповільнює прогресування хвороби.

Серед найбільш поширюваних причин бронхіальної астми Супрун назвала: алергени, спадкову схильність, шкідливі умови праці: вплив хімічних подразників, особливо на робочому місці, низьку вагу при народженні та/або куріння матері під час вагітності, часті респіраторні захворювання, ожиріння, низьку фізичну активність та деякі препарати, які можуть викликати загострення хвороби у людей, які вже хворіють на астму.

Раніше очільниця МОЗ Уляна Супрун у Facebook назвала кілька порад, які допоможуть зберегти здоров’я нирок.