Сурков і Волкер не змогли узгодити позиції стосовно українського закону щодо Донбасу Сторони домовилися продовжити діалог

Помічник президента Росії Владислав Сурков і спецпредставник президента США з питань України Курт Волкер не виробили на зустрічі в Дубаї єдиної позиції щодо закону про реінтеграцію Донбасу.

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"Головним питанням став закон реінтеграції Донбасу. Однак сторонни, як і раніше, демонструють різні підходи в цьому питанні. Домогтися єдиного погляду наразі не вдалося", - повідомило російському "Інтерфаксу" джерело, ознайомлене з перебігом переговорів. Він повідомив, що конкретних рішень за підсумками зустрічі не ухвалено. "Сторони домовилися продовжити діалог", - додав співрозмовник. Як відомо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 7163 про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях.

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