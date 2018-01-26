ПОЛІТИКА НОВИНИПомічник президента Росії Владислав Сурков і спецпредставник президента США з питань України Курт Волкер не виробили на зустрічі в Дубаї єдиної позиції щодо закону про реінтеграцію Донбасу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сурков і Волкер не змогли узгодити позиції стосовно українського закону щодо Донбасу
Сторони домовилися продовжити діалог
Фото: dw.com
"Головним питанням став закон реінтеграції Донбасу. Однак сторонни, як і раніше, демонструють різні підходи в цьому питанні. Домогтися єдиного погляду наразі не вдалося", - повідомило російському "Інтерфаксу" джерело, ознайомлене з перебігом переговорів.
Він повідомив, що конкретних рішень за підсумками зустрічі не ухвалено.
"Сторони домовилися продовжити діалог", - додав співрозмовник.
Як відомо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 7163 про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях.
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