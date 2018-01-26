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Сурков і Волкер не змогли узгодити позиції стосовно українського закону щодо Донбасу

Сторони домовилися продовжити діалог
Помічник президента Росії Владислав Сурков і спецпредставник президента США з питань України Курт Волкер не виробили на зустрічі в Дубаї єдиної позиції щодо закону про реінтеграцію Донбасу.
Сурков і Волкер не змогли узгодити позиції стосовно українського закону щодо Донбасу Фото: dw.com

"Головним питанням став закон реінтеграції Донбасу. Однак сторонни, як і раніше, демонструють різні підходи в цьому питанні. Домогтися єдиного погляду наразі не вдалося", -  повідомило російському "Інтерфаксу" джерело, ознайомлене з перебігом переговорів.

Він повідомив, що конкретних рішень за підсумками зустрічі не ухвалено.

"Сторони домовилися продовжити діалог", - додав співрозмовник.

Як відомо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 7163 про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях.

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26 01 2018 20:34
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