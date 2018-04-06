Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму у Росії - ОНОВЛЕНО

Романа Сущенка російський суд визнав винним у "шпигунстві"
Суд у Москві засудив до 12 років колонії суворого режиму українського журналіста Романа Сущенка.
Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму у Росії - ОНОВЛЕНО Фото: ukrinform.ua

"Визнати Сущенка винним в скоєнні злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ (шпигунство) і призначити йому покарання у вигляді 12 років з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму", - оголосив рішення суддя Олег Музиченко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Процес у справі щодо Сущенка проходив в закритому режимі, тому судом було оголошена тільки вступна та резолютивна частини вироку.

Оновлення.

Президент Петро Порошенко і прем'єр Володимир Гройсман прокоментували засудження Росією українця Романа Сущенка до 12 років в'язниці у справі про шпигунство.

"Безпрецедентний цинізм російського "суду", який за надуманими звинуваченнями засудив українського журналіста Романа Сущенка, доводить - кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців. Однак я впевнений, що РФ неодмінно зазнає покарання за свої вчинки. Такими "вироками" Кремль демонструє панічний страх, розписується у власній агресії проти України і виносить вирок собі", - написав Порошенко у Facebook.

"Черговий безглуздий і нелюдський вирок, безпідставні звинувачення і закритий процес. Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка "шпигуном" і обрав міру покарання - 12 років суворого режиму. Мені важко дібрати слова і прокоментувати цей черговий доказ люті й ненависті російської машини влади, яка, по суті, без суду і слідства трощить людські життя. Будемо робити все можливе в нинішніх умовах, щоб звільнити Романа і відновити справедливість", - зазначив, у свою чергу, Гройсман.

Нагадаємо, що ФСБ Росії затримала журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка наприкінці вересня 2016 року. Його звинуватили у шпигунстві.

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України і збирав секретні відомості про діяльність Збройних сил Росії і Росгвардії. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 06 2018 17:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Творці мистецького виміру

Творці мистецького виміру

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.