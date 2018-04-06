Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму у Росії - ОНОВЛЕНО
"Визнати Сущенка винним в скоєнні злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ (шпигунство) і призначити йому покарання у вигляді 12 років з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму", - оголосив рішення суддя Олег Музиченко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Процес у справі щодо Сущенка проходив в закритому режимі, тому судом було оголошена тільки вступна та резолютивна частини вироку.
Оновлення.
Президент Петро Порошенко і прем'єр Володимир Гройсман прокоментували засудження Росією українця Романа Сущенка до 12 років в'язниці у справі про шпигунство.
"Безпрецедентний цинізм російського "суду", який за надуманими звинуваченнями засудив українського журналіста Романа Сущенка, доводить - кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців. Однак я впевнений, що РФ неодмінно зазнає покарання за свої вчинки. Такими "вироками" Кремль демонструє панічний страх, розписується у власній агресії проти України і виносить вирок собі", - написав Порошенко у Facebook.
"Черговий безглуздий і нелюдський вирок, безпідставні звинувачення і закритий процес. Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка "шпигуном" і обрав міру покарання - 12 років суворого режиму. Мені важко дібрати слова і прокоментувати цей черговий доказ люті й ненависті російської машини влади, яка, по суті, без суду і слідства трощить людські життя. Будемо робити все можливе в нинішніх умовах, щоб звільнити Романа і відновити справедливість", - зазначив, у свою чергу, Гройсман.
Нагадаємо, що ФСБ Росії затримала журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка наприкінці вересня 2016 року. Його звинуватили у шпигунстві.
У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України і збирав секретні відомості про діяльність Збройних сил Росії і Росгвардії. У ГУР МОУ спростували цю заяву.
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