Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму у Росії - ОНОВЛЕНО

Суд у Москві засудив до 12 років колонії суворого режиму українського журналіста Романа Сущенка.

"Визнати Сущенка винним в скоєнні злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ (шпигунство) і призначити йому покарання у вигляді 12 років з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму", - оголосив рішення суддя Олег Музиченко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Процес у справі щодо Сущенка проходив в закритому режимі, тому судом було оголошена тільки вступна та резолютивна частини вироку.

Оновлення.

Президент Петро Порошенко і прем'єр Володимир Гройсман прокоментували засудження Росією українця Романа Сущенка до 12 років в'язниці у справі про шпигунство.

"Безпрецедентний цинізм російського "суду", який за надуманими звинуваченнями засудив українського журналіста Романа Сущенка, доводить - кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців. Однак я впевнений, що РФ неодмінно зазнає покарання за свої вчинки. Такими "вироками" Кремль демонструє панічний страх, розписується у власній агресії проти України і виносить вирок собі", - написав Порошенко у Facebook.

"Черговий безглуздий і нелюдський вирок, безпідставні звинувачення і закритий процес. Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка "шпигуном" і обрав міру покарання - 12 років суворого режиму. Мені важко дібрати слова і прокоментувати цей черговий доказ люті й ненависті російської машини влади, яка, по суті, без суду і слідства трощить людські життя. Будемо робити все можливе в нинішніх умовах, щоб звільнити Романа і відновити справедливість", - зазначив, у свою чергу, Гройсман.

Нагадаємо, що ФСБ Росії затримала журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка наприкінці вересня 2016 року. Його звинуватили у шпигунстві.

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України і збирав секретні відомості про діяльність Збройних сил Росії і Росгвардії. У ГУР МОУ спростували цю заяву.