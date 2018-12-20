Сущенко, Сенцов та інші заручники Кремля отримали листи підтримки з Франції

Українські та французькі активісти написали листи підтримки і привітання з новорічними й різдвяними святами усім українським політичним в'язням та полоненим військовим морякям, які незаконно утримуються російським режимом.

У Франції, загалом було написано 93 листа, включаючи 69 до політв’язнів та 24 – військовим морякам, повідомляє "Укрінформ".

В акції взяли участь українські й французькі активісти. Декілька листів адресовано й незаконно ув’язненому журналісту Укрінформу Роману Сущенку, якого нині утримують у колонії в Кіровській області.

А українському режисеру Олегу Сенцову та деяким іншим заручникам Кремля надіслано копії малюнків Сущенка, які він зробив, перебуваючи в російських в'язницях.

Листи передано до Центру громадянських свобод (м. Київ), звідки вони вже будуть переправлені до адресатів на території РФ.

Додамо, що Росія відмовилась обмінювати своїх громадян, які відбувають покарання в українських в'язницях на українських в'язнів у російських тюрмах.