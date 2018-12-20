Сущенко, Сенцов та інші заручники Кремля отримали листи підтримки з Франції
У Франції, загалом було написано 93 листа, включаючи 69 до політв’язнів та 24 – військовим морякам, повідомляє "Укрінформ".
В акції взяли участь українські й французькі активісти. Декілька листів адресовано й незаконно ув’язненому журналісту Укрінформу Роману Сущенку, якого нині утримують у колонії в Кіровській області.
А українському режисеру Олегу Сенцову та деяким іншим заручникам Кремля надіслано копії малюнків Сущенка, які він зробив, перебуваючи в російських в'язницях.
Листи передано до Центру громадянських свобод (м. Київ), звідки вони вже будуть переправлені до адресатів на території РФ.
Додамо, що Росія відмовилась обмінювати своїх громадян, які відбувають покарання в українських в'язницях на українських в'язнів у російських тюрмах.
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