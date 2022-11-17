ПОЛІТИКА НОВИНИСьогодні "Суспільний мовник" оголосив фіналістів Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023".
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Суспільне оголосило фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023
Євробачення 2023
Сьогодні "Суспільний мовник" оголосив фіналістів Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023". Серед учасників - вже відомі зіркові імена. Один із них вирушить до Ліверпуля, щоб представити Україну.
В офіційному Telegram-каналі "Євробачення Україна" є повний перелік усіх учасників конкурсу:
1. 2TONE – "Квітка"
2. Анджеліна – «Сильніше»
3. ДЕМЧУК – «Живий»
4. FIINKA – "Довбуш"
5. Jerry Heil – «КОЛИ БОГ ЗАЧИНЯЄ ДВЕРІ»
6. KRUTЬ – "Колискова"
7. Мойсей – «Я не один»
8. OY Sound System – "Ой, тужу"
9. Tember Blanche – "Я вдома"
10. TVORCHI – «Сталеве серце»
Судитиме учасників на пісенному конкурсі Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна.
Фінал Національного відбору відбудеться 17 грудня.
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17 11 2022 16:44 МЕДІА
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