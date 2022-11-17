Суспільне оголосило фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023

Сьогодні "Суспільний мовник" оголосив фіналістів Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023".

Євробачення 2023

Сьогодні "Суспільний мовник" оголосив фіналістів Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023". Серед учасників - вже відомі зіркові імена. Один із них вирушить до Ліверпуля, щоб представити Україну. В офіційному Telegram-каналі "Євробачення Україна" є повний перелік усіх учасників конкурсу: 1. 2TONE – "Квітка" 2. Анджеліна – «Сильніше» 3. ДЕМЧУК – «Живий» 4. FIINKA – "Довбуш" 5. Jerry Heil – «КОЛИ БОГ ЗАЧИНЯЄ ДВЕРІ» 6. KRUTЬ – "Колискова" 7. Мойсей – «Я не один» 8. OY Sound System – "Ой, тужу" 9. Tember Blanche – "Я вдома" 10. TVORCHI – «Сталеве серце» Судитиме учасників на пісенному конкурсі Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Фінал Національного відбору відбудеться 17 грудня.



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