Сутички в Харкові: госпіталізовано двох жінок

Унаслідок заворушень під будівлею Харківської міської ради постраждали дві жінки.

"Станом на 12 годину з цієї адреси, де розташована міська рада, до лікарні потрапили дві жінки з попереднім діагнозом "отруєння". Одній 45 років, іншій – 51", - повідомила в ефірі "112 Україна" речник обласної поліції Олена Баранник.

Як уточнив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко у коментарі "Інтерфакс-Україна", жінки госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, сьогодні відбулися заворушення у будівлі харківської мерії перед початком сесії міської ради. Там вибито вікна і видно сліди погрому. До того ж під час сутичок був кинутий у сміттєвий бак заступник міського голови. За фактом подій порушено кримінальну справу за статтею "Хуліганство" Кримінального кодексу України.