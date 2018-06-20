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Сутички в Харкові: госпіталізовано двох жінок

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство"
Унаслідок заворушень під будівлею Харківської міської ради постраждали дві жінки.
Сутички в Харкові: госпіталізовано двох жінок Фото: facebook / Pavel Velitskiy

"Станом на 12 годину з цієї адреси, де розташована міська рада, до лікарні потрапили дві жінки з попереднім діагнозом "отруєння". Одній 45 років, іншій – 51", - повідомила в ефірі "112 Україна" речник обласної поліції Олена Баранник.

Як уточнив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко у коментарі "Інтерфакс-Україна", жінки госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, сьогодні відбулися заворушення у будівлі харківської мерії перед початком сесії міської ради. Там вибито вікна і видно сліди погрому. До того ж під час сутичок був кинутий у сміттєвий бак заступник міського голови. За фактом подій порушено кримінальну справу за статтею "Хуліганство" Кримінального кодексу України.

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20 06 2018 15:05
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