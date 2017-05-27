Світ, у якому в кожного є ціль: надихаюча промова Марка Цукерберга випускникам Гарварда, - ВІДЕО

У далекому 2004 року студент другого курсу Гарварду Марк Цукерберг вирішив поїхати в Кремнієву долину, щоб продовжити роботу над своїм стартапом - Facebook. Тринадцять років по тому Цукерберг, п'ятий у списку найбагатших людей світу і глава соцмережі, яка об'єднує понад мільярд людей, отримав почесний ступінь доктора наук Гарвардського університету

Засновник Facebook Марк Цукреберг колись покинув університет, щоб займатися своєю соціальною мережею. Днями він таки закінчив свою вищу освіту в Гарварді і виступив перед випускниками цього вузу на церемонії вручення дипломів.

AIN.ua опублікувало переклад його промови.

"Це велика честь для мене, оскільки, давайте визнаєм, ви досягли чогось, що мені не вдалося. Якщо я завершу промову до кінця, це буде перший раз, коли я завершив щось у Гарварді. Випускники 2017 року, мої вітання!

Я - не надто підходящий спікер, і не тому, що покинув навчання, а й тому, що технічно - ми люди одного покоління. Ми гуляли по цих плитах з різницею в десятиліття, вивчали ті ж ідеї, засинали на тих же лекціях. Можливо, ми прийшли сюди різними шляхами, але я хотів би поділитися з вами тим, що я дізнався про наше покоління і про той світ, який ми створюємо разом".

Спогади про Гарвард

Але спочатку, кілька хороших спогадів. Хто з вас точно пам'ятає, чим ви займалися, коли отримали лист, що повідомляє, що вас взяли в Гарвард? Я в той момент грав в Civilization, збіг сходами вниз, щоб розповісти татові. Його першою реакцією чомусь стало бажання зняти на камеру, як я відкриваю цей лист. Це могло б вийти дуже сумне відео. Клянуся, мій вступ до Гарварду - це до сих пір те, чим найбільше пишаються мої батьки.

Як щодо першої лекції в Гарварді? У моєму випадку це була лекція Computer Science 121 від неймовірного Гаррі Льюїса. Я так запізнювався, що натягуючи футболку, не звернув уваги, що вона вивернута навиворіт і надіта задом наперед, так що ярличок стирчав спереду. Я не міг зрозуміти, чому зі мною ніхто не розмовляє, крім одного хлопця на ім'я Кан-Сін Джин. Ми разом працювали над завданнями, а зараз він відповідає за більшу частину роботи у Facebook. І ось чому, випускники 2017 року, потрібно бути доброзичливими!

Але моъм найкращим спогадом із Гарварда стала зустріч із Прісцилою (дружина Марка Цукерберга, Прісцила Чан - ред.). Я тоді тільки запустив цей жартівливий сайт під назвою Facemash, і рада наглядачів хотіла "зі мною зустрітися". Всі думали, що мене виженуть. Мене прийшли підтримати батьки. Друзі закотили мені прощальну вечірку. І, за щасливим збігом обставин, на тій вечірці була Прісцилла. Ми зустрілися в черзі до туалетної кімнату і я вимовив одну з найромантичніших фраз: "Мене викинуть з вузу через три дні, так що нам потрібно швидко встигнути на побачення".

В кінці-кінців мене не вигнали, я пішов сам. Ми з Прісцилою почали зустрічатися. У фільмі показали, що Facemash був таким важливим для створення Facebook. Це не так. Але без Facemash я не зустрів би Прісцилу, а вона - найважливіша людина в моєму житті. Так що можна сказати, що Facemash був найважливішим із того, що я створив у вузі.

Ми всі знаходили тут друзів на все життя. Хтось із нас - майбутні сім'ї. Ось чому я так вдячний цьому місцю. Спасибі, Гарвард.

Про ціль

Сьогодні я хотів би поговорити про мету. Але я не хочу говорити стандартні речі про те, як знайти свою ціль. Ми - мілленіали. Ми це робимо інстинктивно. Замість цього я хотів би сказати вам, що знайти ціль - ще недостатньо. Виклик для нашого покоління - створити світ, де у кожного буде відчуття цілі.

Одна з моїх улюблених історій - про те, як Джон Кеннеді відвідав космічний центр NASA. Він побачив прибиральника зі шваброю, підійшов і запитав, чим той займається. Прибиральник відповів: "Пане президенте, я допомагаю доставити людину на Місяць".

Ціль - це відчуття того, що ми всі є часткою чогось більшого, ніж ми самі, що ми потрібні. Мета створює відчуття справжнього щастя. Ви випускаєтесь в той час, коли це особливо важливо. Коли наші батьки закінчували вузи, ціль їм давала робота, церква, громада. Але сьогодні технології і автоматизація знищують безліч професій. Членство в громадах зменшується. Багато хто відчуває себе відірваним від світу, пригніченим, і намагаються заповнити цю порожнечу.

Подорожуючи, я зустрічався із дітьми, які потрапляли до в'язниць для неповнолітніх, і залежних від опіоїдів, які говорили мені, що їх життя склалося б по-іншому, якби їм було чим зайнятися після школи. Я зустрічався з робітниками на фабриках, які розповідали, що їх робочі місця скорочують і що вони намагаються знайти собі місце.

Щоб наше суспільство розвивалося, перед нами поставлено виклик: не тільки створювати нові робочі місця, а й відтворити у людей відчуття цілі.

Пам'ятаю ніч запуску Facebook з маленької кімнати в гуртожитку. Пам'ятаю, як говорив друзям, як хвилює мене думка поєднати все співтовариство Гарварда і що одного разу хтось з'єднає весь світ. Мені не приходило в голову, що цим "кимось" можемо стати ми. Ми були просто студентами, нічого в цьому не розуміли. І були всі ці великі технологічні компанії, з ресурсами. Мені здавалося, це зробить хтось із них. Але ідея того, що всі люди хочуть об'єднатися, була нам настільки очевидна, що ми продовжували рухатися вперед, день за днем.

Я знаю, що у багатьох з вас будуть подібні історії. Зміна світу, яка здається вам настільки очевидною, при цьому ви впевнені, що хтось інший займеться цим. Але ніхто інший цього не зробить. Лише ви.

Але недостатньо мати лише ціль. Ви повинні створити відчуття цілі для інших. Я навчився цього на власних помилках. Я ніколи не сподівався створити компанію - я сподівався вплинути на світ. І коли до нас почали приєднуватися нові люди, я припустив, що і вони хочуть того ж. Через пару років деякі великі компанії захотіли купити нас, але я не хотів продаватися. Я хотів з'ясувати, чи не чи зможемо ми об'єднати ще більше людей. Ми тоді будували перший варіант стрічки новин і мені здавалося, що з її запуском зміниться те, як ми сприймаємо світ.

Всі інші в команді хотіли продажі. Без відчуття вищої мети це було мрією будь-якого стартапу. Це рвало компанію на частини. І після однієї напруженої суперечки мені сказали, що якщо я не погоджуся, буду шкодувати про своє рішення до кінця днів. Відносини в команді настільки загострилися, що за рік з керівництва пішли майже всі. В управлінні Facebook це було найскладніше для мене. Я вірив в те, що ми робимо, але відчував себе самотнім. І що гірше - зі своєї власної вини. Я думав про те, що, можливо, я не правий, 22-річний хлопець, який зарвався і не має поняття про те, як влаштований світ.

Роки по тому, я розумію, що саме так все і працює, без відчуття вищої цілі. Тільки ми можемо створити її, щоб мати можливість рухатися далі. Я б хотів поговорити про три шляхи створення світу, де у кожного буде ціль. Це створення великих значущих проектів, нове визначення рівності, щоб у кожного з'явилася свобода вибирати ціль, і створення спільноти по всьому світу.

Великі проекти

Нашому поколінню доведеться зіткнутися з тим, що десятки мільйонів робочих місць замінять автоматичні процеси, на кшталт машин і вантажівок на автопілоті. Але у нас є потенціал зробити набагато більш значущі речі.

Для кожного покоління існують визначені завдання. Більше 300 тис чоловік працювали над тим, щоб доставити людину на Місяць, включаючи того прибиральника. Мільйони волонтерів по всьому світу прищеплювали дітей проти поліомієліту. Мільйони людей побудували дамбу Гувера і створили інші великі проекти. Ці проекти не просто давали людям ціль, вони давали всій країні відчуття гордості і того, що ми здатні на великі діяння.

Зараз - наша черга робити великі справи. Я знаю, ви швидше за все думаєте про те, що не в курсі, як побудувати дамбу або залучити до проекту мільйони людей.

Але дозвольте мені розкрити секрет: ніхто цього не знає спочатку. Ідеї ​​не з'являються повністю оформленими. Вони прояснюються, поки ви працюєте над ними. Потрібно тільки почати.

Якби мені довелося вивчити все про те, як об'єднувати людей, ще перед запуском Facebook, я б ніколи цього не зробив.

У фільмах і масовій культурі все представляють не так, як є насправді. Ідея одномоментної "еврики" - це небезпечна брехня. Через це ми відчуваємо себе невпевнено, оскільки у нас не було своєї "еврики". Це заважає людям з зачатками хороших ідей почати втілювати їх. А знаєте, що ще фільми перекручують про інновації? Ніхто не пише математичні формули на склі. Так не буває.

Добре бути ідеалістом. Але приготуйтеся до того, що вас не зрозуміють. Кожен, хто працює над великим баченням, зіткнеться з тим, що його назвуть божевільним, навіть якщо в кінці виявиться правий. Кожен, хто працює над складною проблемою, одержить звинувачення в тому, що не до кінця розуміє масштаби, навіть якщо неможливо знати про неї все заздалегідь. Кожен, що бере ініціативу на себе, отримає у відповідь критику за те, що рухається занадто швидко. Адже завжди знайдеться хтось, хто захоче загальмувати вас.

У нашому суспільстві ми часто не беремося за великі діяння, оскільки боїмося помилок. Чого ж ми чекаємо? Настав час і для нашого покоління зайнятися важливою громадською роботою. Як щодо того щоб зупинити зміну клімату, перш ніж ми загробимо планету, і залучити мільйони людей до виробництва та встановлення сонячних панелей? Як щодо лікування всіх хвороб і пропозиції волонтерам стежити за даними по здоров'ю і публікувати свій геном? Сьогодні ми витрачаємо в 50 разів більше на те, щоб лікувати вже хворих людей, ніж на дослідження того, що потрібно зробити, щоб люди взагалі не хворіли. Це безглуздо. Як щодо модернізації демократії, щоб кожен міг голосувати онлайн, і персоналізації освіти, щоб кожен міг вчитися?

Ці досягнення нам під силу. Давайте вершити великі справи, не тільки заради прогресу, але заради створення цілі.

Нове визначення рівності

Багато з наших батьків мали стабільні роботи протягом всієї кар'єри. Сьогодні ми всі - підприємці, починаємо свої проекти, або шукаємо свою роль в житті. І це прекрасно. Наша культура підприємництва дозволяє нам досягати такого прогресу. Культура підприємництва процвітає, коли просто пробувати нові ідеї. Facebook був не першим проектом, створеним мною. Я писав ігри, чати, інструменти для навчання і плеєри. І я не один. Джоан Роулінг відкидали 12 разів, перш ніж вона опублікувала "Гаррі Поттера". Навіть Бійонс довелося створити сотні пісень, щоб прийти до Halo. Найбільші успіхи можливі, коли є свобода помилитися.

Але зараз у нас існує рівень нерівномірного розподілу багатства, який шкодить всім. Якщо у вас немає свободи втілення своєї ідеї в історичне підприємство, від цього програємо всі ми. Зараз в нашому суспільстві дуже мало робиться для того, щоб у кожного з'явився шанс.

Давайте визнаємо це. Якщо я можу заробляти мільярди доларів за 10 років, при тому, що мільйони студентів не можуть виплачувати кредити на навчання, не кажучи вже про старт бізнесу - значить, з системою щось не так.

Я знаю безліч підприємців, але при цьому не знаю нікого, хто закинув би ідею створення бізнесу, бо не сподівався заробити достатньо грошей. Але при цьому знаю багатьох, хто не захотів втілювати мрію, оскільки не мав "подушки безпеки" на випадок, якщо не вийде.

Ми всі знаємо, що для успіху не вистачає хорошої ідеї або наполегливої ​​роботи. Успіх - це також удача. Якби мені довелося підтримувати зростаючу сім'ю, замість того, щоб кодувати, якби я не знав, що зі мною все буде ОК, якщо Facebook провалиться, я б тут зараз не стояв. Якщо ми будемо чесними, то визнаємо, як нам щастило.

Кожне покоління розширює своє розуміння рівності. Попередні покоління боролися за право голосу і цивільні права. Зараз настав наш час визначити новий соціальний договір для нашого покоління.

Нам потрібно суспільство, яке вимірює прогрес не тільки економічними метриками на кшталт ВВП, але тим, скільки людей мають ціль, яку вони самі вважають важливою. Нам потрібно вивчити ідеї на кшталт універсального доходу, щоб у кожного з'явилася можливість спробувати щось нове. Ми будемо безліч разів міняти роботу, а значить, нам потрібні доступні сервіси по догляду за дітьми, охорони здоров'я, не прив'язані до роботи в одній компанії. Ми всі будемо помилятися, так що нам потрібно суспільство, яке менше фокусується на стигматизації. І оскільки технології весь час змінюються, нам потрібно суспільство, яке більше фокусується на освіті, що триває все життя.

І так, дати кожному можливість мати ціль не вийде зробити даром. За це заплатять люди на зразок мене. Багато з вас доб'ються успіху, а це значить, ви теж повинні будете заплатити.

Тому Прісцила і я заснували Chan Zuckerberg Initiative і вирішили віддати своє багатство для просування рівних можливостей. Це - цінності нашого покоління. Питання було не в тому, чи збираємося ми це зробити. Питання було в тому, коли ми це зробимо.

Міленніали вже стали одним з найбільш милосердних поколінь в історії. Але це історія не тільки про гроші. Ви також можете ділитися часом. Обіцяю, якщо ви приділите годину-дві на тиждень - це все, що потрібно, щоб допомогти комусь.

Можливо, вам здається, що це занадто багато часу. Мені так здавалося. Коли Прісцилла випустилася з Гарварда, вона стала вчителем, і запропонувала мені взяти клас. Я поскаржився, що у мене немає часу, я керую компанією. Але вона наполягала, і я провів програму по підприємництву в місцевому Boys and Girls Club.

Я розповідав учням про розробку продукту і маркетингу, а вони навчили мене тому, що насправді означає, коли тебе судять по твоїй раси, і як це - мати члена сім'ї за гратами. Я ділився своїми студентськими історіями, вони - своїми надіями коли-небудь потрапити до вузу. Уже п'ять років я обідаю з учнями. Один навіть влаштував нам з Прісцилою перший baby shower (вечірка перед народженням дитини). І в наступному році всі вони підуть в коледж. Кожен. Перші з усієї родини.

Побудова співтовариства

У дослідженні, яке запитувало мілленіалов по всьому світу про те, що визначає їх ідентичність, найпопулярнішою відповіддю стала не національність, релігія чи народність, а "громадянин світу". Це важливо.

Кожне покоління розширює коло людей, яких ми вважаємо "одним з нас". Для нас зараз - це цілий світ. Наші найбільші можливості зараз глобальні - ми зможемо стати поколінням, яке покінчить з бідністю і хворобами. Наші найбільші проблеми потребують глобальних відповідей - жодна країна в світі самостійно не впорається зі зміною клімату або пандеміями. Прогрес вимагає, щоб ми об'єднувалися не як міста або нації, а як глобальне співтовариство.

Це - боротьба нашого часу. Сила волі, відкритість глобального співтовариства проти сил авторитаризму, ізоляціонізму і націоналізму. Сили вільного обміну знаннями, працею та імміграції проти тих, хто намагається його уповільнити. Це не битва націй, це битва ідей. У кожній країні є люди, які підтримують глобальні зв'язки, і є ті, хто проти.

Це не те, що зможе вирішити ООН. Це трапиться на регіональному рівні, коли достатня кількість людей відчують ціль в житті і почнуть дбати про всіх. Кращий спосіб як можна цьому зарадити - почати створювати локальні спільноти прямо зараз.

Зміни починаються з локального рівня. Кожна глобальна зміна починається з малого - з людей на кшталт нас. У нашому поколінні боротьба за об'єднання, можливості - зводиться до вашої здатності створювати спільноти і світ, у якому у кожного є відчуття цілі.