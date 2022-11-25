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Світлану Лободу в Литві внесли до списку персон нон ґрата

Артистка запланувала чотири благодійні концерти, але їй не дозволили їх провести, оскільки не впевнені в однозначності позиції щодо агресії рф
Світлану Лободу в Литві внесли до списку персон нон ґрата Фото: з вільних джерел

Співачка Світлана Лобода, яка тривалий час будувала кар'єру в росії і планувала концертний тур великими містами Литви, буде додана до списку небажаних осіб.

Про це повідомила глава МЗС країни Пауліна Левіцкіте у коментарі балтійському інформаційному агентству BNS.

"Після консультацій з українськими партнерами ми вносимо виконавця до списку персон нон ґрата", - сказала вона.
 

За словами міністра культури Симонаса Кайріса, артистка є громадянкою України, тому на неї не поширюється автоматична заборона в'їзду до країни на відміну від громадян рф.

Водночас чиновник зазначив, що організатори самі скасували виступ Лободи з огляду на її колишню позицію щодо росії.

"Організатори приватних заходів повинні знати, що вони ризикують, що таку особу можна будь-якої миті додати до списку - це вже є в судовій практиці. І тоді вони теж ризикують своїми інвестиціями", - додав Кайріс.

Раніше низка українських ЗМІ із посиланням на свої джерела у правоохоронних органах повідомили, що Литва анулювала статус біженця підозрюваному в Україні у держзраді Анатолію Шарію та оголосила його персоною нон ґрата.
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25 11 2022 14:30
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