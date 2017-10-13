СПОРТ НОВИНИНайкраща тенісистка України і четверта "ракетка" світу Еліна Світоліна номінована на звання "Тенісистка року" від Жіночої тенісної асоціації (WTA).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна номінована на звання "Тенісистка року"
Еліна також є кандидаткою на перемогу у номінації "Прогрес року"
Еліна Світоліна. Фото: btu.org.ua
Також українка є кандидаткою на перемогу у номінації "Прогрес року", повідомляє Національний олімпійський комітет у Facebook.
Читайте також: Секрет Еліни Світоліної: як 22-річна українка підкорює тенісний олімп
Нагадаємо, що у вересні Світоліна піднялася на рекордне третє місце рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Вже у жовтні Еліна могла очолити рейтинг, однак втратила шанс стати першою ракеткою світу, програвши в чвертьфіналі турніру WTA категорії Premier Mandatory у Пекіні француженці Каролін Гарсія.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 10 2017 21:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф