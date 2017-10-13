Еліна також є кандидаткою на перемогу у номінації "Прогрес року"

Найкраща тенісистка України і четверта "ракетка" світу Еліна Світоліна номінована на звання "Тенісистка року" від Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Також українка є кандидаткою на перемогу у номінації "Прогрес року", повідомляє Національний олімпійський комітет у Facebook.

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Нагадаємо, що у вересні Світоліна піднялася на рекордне третє місце рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Вже у жовтні Еліна могла очолити рейтинг, однак втратила шанс стати першою ракеткою світу, програвши в чвертьфіналі турніру WTA категорії Premier Mandatory у Пекіні француженці Каролін Гарсія.